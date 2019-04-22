Витамины оказались опасны для здоровья

Все дело в их количестве, утверждают эксперты
Общество 22 апреля, 22:55
Витамины надо принимать только по назначению врача. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Витамины оказались опасны для здоровья. Все дело в их количестве, утверждают эксперты. Избыток витаминов в организме может спровоцировать развитие серьезных болезней, от инсульта до рака.

Как подчеркивают медики, вывести излишек витаминов из организма значительно сложнее, чем ввести. Избыток витаминов не столь безобиден, как может показаться неподготовленному человеку: он может вызвать проблемы со здоровьем.

Как сообщила врач-иммунолог Анна Шуляева на сайте aif.ru, излишняя витаминизация грозит аллергией, увеличенной нагрузкой на печень, интоксикацией. Она даже может привести к развитию онкологических заболеваний.

Также важно понимать, что витамины должны сочетаться друг с другом. Например, одни витамины могут вымывать из организма другие или задерживать их усвоение. Самыми опасными являются жирорастворимые витамины A, D, E, K. Например, избыток витамина Е грозит развитием рака предстательной железы, инсульта.

Чрезмерная концентрация витамина D может вызвать почечную недостаточность и даже спровоцировать рак кожи. Как подчеркнула нутрициолог Анна Лысенко, принимать витамин D надо только после сдачи специального анализа крови.

Витамин B6 в большом количестве вызывает массу негативных последствий: от тошноты и изжоги до сбоев сердечных ритмов. Тяжелый побочный эффект возникает от злоупотребления витамином С. Если употреблять свыше 1 г этого витамина в сутки, может начаться упадок сил и слабость. Также гипервитаминоз может стать причиной проблем с обменом веществ.

Назначать и рассчитывать дозировку витаминов в монопрепаратах должен только врач. Самостоятельно разрешается принимать только поливитамины коротким курсом, не больше месяца раз в полгода, заключила Анна Шуляева.

Герман Штакеншнейдер

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Состояние здоровья российских женщин назвали катастрофическим

Низкий уровень холестерина оказался смертельно опасен

Стали известны ранние признаки одного из самых опасных видов рака

профилактика заболеваний питание (правильное, диетическое) медицина медикаменты Здоровый образ жизни, ЗОЖ

Еще три очага ящура угрожают заражением семи муниципалитетам Приморья

7 февраля, 19:25

Как защититься от гриппа и пневмонии в зимние холода

4 февраля, 12:25

Зараженных ящуром свиней жгут в Приморье (видео; фото)

1 февраля, 17:25
Продажа авиабилетов по субсидированным тарифам открыта в «Билетур»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia