Все дело в их количестве, утверждают эксперты

Витамины надо принимать только по назначению врача. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Витамины оказались опасны для здоровья. Все дело в их количестве, утверждают эксперты. Избыток витаминов в организме может спровоцировать развитие серьезных болезней, от инсульта до рака.

Как подчеркивают медики, вывести излишек витаминов из организма значительно сложнее, чем ввести. Избыток витаминов не столь безобиден, как может показаться неподготовленному человеку: он может вызвать проблемы со здоровьем.

Как сообщила врач-иммунолог Анна Шуляева на сайте aif.ru, излишняя витаминизация грозит аллергией, увеличенной нагрузкой на печень, интоксикацией. Она даже может привести к развитию онкологических заболеваний.

Также важно понимать, что витамины должны сочетаться друг с другом. Например, одни витамины могут вымывать из организма другие или задерживать их усвоение. Самыми опасными являются жирорастворимые витамины A, D, E, K. Например, избыток витамина Е грозит развитием рака предстательной железы, инсульта.

Чрезмерная концентрация витамина D может вызвать почечную недостаточность и даже спровоцировать рак кожи. Как подчеркнула нутрициолог Анна Лысенко, принимать витамин D надо только после сдачи специального анализа крови.

Витамин B6 в большом количестве вызывает массу негативных последствий: от тошноты и изжоги до сбоев сердечных ритмов. Тяжелый побочный эффект возникает от злоупотребления витамином С. Если употреблять свыше 1 г этого витамина в сутки, может начаться упадок сил и слабость. Также гипервитаминоз может стать причиной проблем с обменом веществ.

Назначать и рассчитывать дозировку витаминов в монопрепаратах должен только врач. Самостоятельно разрешается принимать только поливитамины коротким курсом, не больше месяца раз в полгода, заключила Анна Шуляева.

Герман Штакеншнейдер