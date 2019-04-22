"Лебединое озеро" и "Очи черные": чем будут развлекать Ким Чен Ына на встрече с Путиным

Помещения ДВФУ на острове Русском во Владивостоке преобразили до неузнаваемости

Владивосток готовится к визиту Путина и Ким Чен Ына. Фото: ИА PrimaMedia

На Русском острове во Владивостоке один из залов в спортивном корпусе Дальневосточного федерального университета преобразили до неузнаваемости. Буквально в течение суток обычная спортивная площадка вуза была перевоплощена в настоящий концертный зал. К ожидаемой встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в корпусе были расставлены флаги двух стран, сообщает ИА PrimaMedia.

"Сегодня в одном из учебных корпусов целый день устанавливали огромную сцену для выступления артистов и настраивали оборудование", – сообщил агентству информированный источник.

ДВФУ не узнать: раскрыта программа пребывания Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia ДВФУ не узнать: раскрыта программа пребывания Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia ДВФУ не узнать: раскрыта программа пребывания Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

В концертную программу будут включены 22 номера, а вести ее будет российская телеведущая Светлана Зейналова. Также известны предполагаемые артисты и номера. Высокопоставленные гости из Северной Кореи увидят знаменитый "Танец маленьких лебедей" из балета "Лебединое озеро", услышат известные российские народные песни, которые будут исполняться как на русском языке, так и на корейском.

Также в программе будет исполнен национальный танец с северокорейскими веерами, а также русская народная песня "Вниз по Волге". Дуэт Ксении Дежневой и Евгения Кунгурова исполнит композицию "Очи чёрные".

Напомним, предстоящий визит лидера северокорейской республики считается одним из важнейших событий для России. Предполагается, что председатель КНДР прилетает во Владивосток 23 апреля на спецрейсе из Пхеньяна. По другой версии, в столицу ДФО он прибудет на личном бронепоезде.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят комплекс двусторонних отношений и развитие экономических связей в условиях санкций. Москва, возможно, заявит о поддержке курса Пхеньяна на политико-дипломатическое урегулирование ядерной программы и выступит за необходимость частичного ослабления санкций против КНДР.

Владимир Путин еще в июне 2018 года пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. В конце года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что северокорейский лидер готов совершить такой визит. В начале марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дипломаты продолжают согласовывать дату и место встречи.

Напомним, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна была состояться во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) еще в сентябре прошлого года, однако северокорейский лидер на него не приехал.