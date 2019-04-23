Стало известно, куда поедут россияне на майские праздники

Аналитики назвали сумму, в которую обойдется один день проживания

Аналитики Tvil.ru выяснили, какие города планируют посетить россияне на майские праздники. Рейтинг базируется на данных броней отелей и апартаментов в период с 30 апреля по 5 мая, сообщило РИА Новости.

В первую пятерку рейтинга вошли Санкт-Петербург, Казань, Москва, Петрозаводск и Краснодар. Данные по курортным городам не учитывались.

Дольше всего на посещение городов российские туристы планируют отвести Санкт-Петербургу. Здесь временное жилье бронируется на четыре дня. В остальных городах топ-5 россияне намерены проводить от двух до четырех дней.

В среднем один день проживания обойдется туристу в сумму от 2,1 (Краснодар) до 3,9 (Москва) тысяч рублей.

Егор Тараруев