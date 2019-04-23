Олег Кожемяко впервые отчитывается перед парламентом Приморья за работу администрации
Трансляция

Стало известно, куда поедут россияне на майские праздники

Аналитики назвали сумму, в которую обойдется один день проживания
Общество 09:35

Аналитики Tvil.ru выяснили, какие города планируют посетить россияне на майские праздники. Рейтинг базируется на данных броней отелей и апартаментов в период с 30 апреля по 5 мая, сообщило РИА Новости.

В первую пятерку рейтинга вошли Санкт-Петербург, Казань, Москва, Петрозаводск и Краснодар. Данные по курортным городам не учитывались.

Дольше всего на посещение городов российские туристы планируют отвести Санкт-Петербургу. Здесь временное жилье бронируется на четыре дня. В остальных городах топ-5 россияне намерены проводить от двух до четырех дней.

В среднем один день проживания обойдется туристу в сумму от 2,1 (Краснодар) до 3,9 (Москва) тысяч рублей.

Егор Тараруев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Отдых на майские под угрозой: Ростуризм отстранил более сотни туроператоров

Поехали: 500 дополнительных составов пустит в майские праздники РЖД

Арендаторы жилья вводят праздничные ставки для туристов на майские выходные

туризм праздник гостиница

Прямой авиарейс Хабаровск - Вэйхай организует компания "Якутия" этим летом

9 апреля, 19:30

Парк семьи и база отдыха могут появиться на дальневосточных гектарах в Хабаровском крае

3 апреля, 18:30

Георгий Карлов: Мы снимаем барьеры, мешающие реализации туристического потенциала Арктики

2 апреля, 21:15
«Владхлеб» будет развозить куличи к Пасхе на освященных автомобилях
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia