Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел во Владивостоке

Соревнования состоялись в память мастера спорта Игоря Мазанова
Спорт 13:38
Греко-римская борьба. Фото: ИА PrimaMedia

Соревнования прошли в субботу, 20 апреля, в спортивном комплексе "Молодежный". Спортсмены соревновались в абсолютной весовой категории памяти мастера спорта международного класса, чемпиона мира среди ветеранов, 24-кратного чемпиона Приморского края Игоря Мазанова, сообщает ИА PrimaMedia.

За чемпионский титул сразились самые сильные борцы-тяжеловесы греко-римского стиля, члены сборной команды России, чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы – 17 спортсменов из разных уголков страны, Приморский край представлял Вачик Егиазарян.

1 место в соревнованиях занял Алихан Аюбов из Московской области, 2-е место – Александр Головин из Краснодарского края, а третье место разделили спортсмены из Москвы – Данила Сотников и Алексей Гришин.

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений президента России Владимира Путина. В Приморском крае работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края".

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