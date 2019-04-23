Презентация прошла в рамках V международного общественного писательско-издательского форума «Столичные издания ХХI века. День книги»

В Благовещенске презентовали литературную премию "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева. Фото: Предоставлено организаторами презентации

На соискание общероссийской премии выдвигаются произведения, написанные отечественными авторами или иностранными авторами на русском языке на тему Дальнего Востока. Это могут быть романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Об этом во время круглого стола "Современный литературный процесс как драйвер развития региона" с участием амурских и российских авторов, рассказал член оргкомитета премии, писатель и журналист из Владивостока Василий Авченко.

"Во время первого литературного фестиваля ЛиТР, проходившего во Владивостоке в прошлом году, поступило предложение учредить Дальневосточную литературную премию. И благодаря поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева премия была учреждена, — рассказал Василий Авченко. — Учредителем премии считается Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. И в этом году она будет вручаться впервые. Сейчас идет прием заявок, он продлится до 30 июня. Премия проходит в трех номинациях: "Длинная проза", "Короткая проза" и "Проза для детей". Победители премии получат по полмиллиона рублей в каждой номинации"

Литературная премия им. В.К. Арсеньева присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. Не имеет значение место жительство автора, главное – писать на русском языке.

Основная задача премии не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

По мнению Василия Авченко, необходимо оживить литературный процесс на Дальнем Востоке и возобновить системы коммуникации между дальневосточными регионами и центральной Россией.



Круглый стол "Современный литературный процесс как драйвер развития региона". Фото: Предоставлено организаторами презентации

О развитии литературно-издательской деятельности в Благовещенске рассказала начальник управления культуры администрации города Виктория Хопатько. Она отметила, что в Благовещенске для поддержки писателей, авторов и издателей уже 7 лет проводится конкурс муниципальных грантов в сфере культуры и искусства города.

"Ежегодно в грантовом конкурсе побеждают писательские организации и отдельные авторы, которые благодаря грантовой поддержке муниципалитета имеют возможность издавать свои произведения. В частности, в рамках V международного общественного писательско-издательского форума мы презентуем несколько таких общественно-значимых проектов. Однако, средств муниципального гранта в сфере культуры и искусства для поддержки всех талантливых авторов недостаточно, — отметила Виктория Хопатько. – Поэтому замечательно, что такую литературную премию организовали у нас на Дальнем Востоке. Она позволит привлечь внимание к нашему региону и поддержать авторов, которые с особым трепетом относятся к дальневосточной земле и ее жителям. В этом конкурсе обязательно должны приять участие наши талантливые писатели из Благовещенска. И я уверена, что многие из них могут претендовать на победу".

Накануне V международного общественного писательско-издательского форума "Столичные издания ХХI века. День книги" в г. Благовещенске был объявлен состав жюри общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева. В состав жюри литературной премии вошли 11 человек, деятели культуры из европейской и тихоокеанской частей России.

Подать заявку на участие в Премии можно до 30 июня 2019 года на официальном сайте премияарсеньева.рф.

Победители будут объявлены в декабре 2019 года. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное – писать на русском языке.

Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.

Сайт премии — премияарсеньева.рф, новости премии также доступны в Facebook, Instagram @premiyaarsenyeva и Вконтакте.