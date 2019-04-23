Худшие-рыба и колбаса: качество мясных и рыбных продуктов вызвало нарекание у россиян

В категорию "лучших" попали макароны и каши

Рыба. Фото: Варвара Кокарева, ИА PrimaMedia

Россияне остались недовольны качеством колбасных изделий, мяса и полуфабрикатов, а также рыбы и морепродуктов. Данные приведены по результатам исследования консалтинговой компании Deloitte.

Как сообщает РИА Новости, компания Deloitte провела исследование методом онлайн-опроса с февраля по март 2019 года. Около 4 тысяч человек ответили на вопросы экспертов. Оказалось, что россияне в целом довольны качеством продуктов питания и сервисом. Оценка довольно высокая — четыре из пяти.

Однако нарекания у россиян вызвали качество мясных и рыбных продуктов, а также полуфабрикатов.

Кстати, о качестве колбасы говорилось уже раз. В ноябре 2018 года экспертный совет при правительстве РФ в отзыве на программу по "укреплению общественного здоровья" предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса, который может составить более 160 рублей на 1 килограмм, но позднее эту инициативу отвергли.

Тем не менее, по данным Росстандарта, сейчас больше 40% продаваемой колбасы производится не по ГОСТу, а по собственной технической документации изготовителя. При этом согласование этих "рецептов" или экспертиза документации не требуется, чем могут пользоваться недобросовестные производители.

Россияне остались максимально удовлетворены только качеством макаронных изделий, круп, каш и бутилированной воды, которые чаще всего они покупают в офлайн-магазинах.

Услугами онлайн-магазинов за тот же период воспользовались от 3 до 4 раз в месяц — там средний чек составил 1,45 тысячи рублей.

Вероника Преображенская