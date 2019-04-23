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Первые эксклюзивные фото с места встречи Ким Чен Ына и Путина во Владивостоке

Помещения ДВФУ на острове Русском во Владивостоке преобразили до неузнаваемости
Политика 09:55
Владивосток готовится к визиту Путина и Ким Чен Ына. Фото: ИА PrimaMedia

На Русском острове во Владивостоке один из залов в спортивном корпусе Дальневосточного федерального университета преобразили до неузнаваемости. Здесь должна пройти встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В распоряжении ИА PrimaMedia оказались эксклюзивные фото с места подготовки к большому политическому событию.

"Накануне в одном из учебных корпусов целый день устанавливали огромную сцену для выступления артистов и настраивали оборудование", – сообщил агентству информированный источник.

Собеседник добавил, что к ожидаемой встрече лидеров двух государств в корпусе были расставлены флаги двух стран.

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В концертную программу будут включены 22 номера, а вести ее будет российская телеведущая Светлана Зейналова. Также известны предполагаемые артисты и номера. Высокопоставленные гости из Северной Кореи увидят знаменитый "Танец маленьких лебедей" из балета "Лебединое озеро", услышат известные российские народные песни, которые будут исполняться как на русском языке, так и на корейском.

Также в программе будет исполнен национальный танец с северокорейскими веерами, а также русская народная песня "Вниз по Волге". Дуэт Ксении Дежневой и Евгения Кунгурова исполнит композицию "Очи чёрные".

Как дополняет "Коммерсант", КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток в среду лидер для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры глав государств состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Вечером того же дня президент России улетит в Китай на второй саммит стран "Пояса и пути". А лидер КНДР, как стало известно “Ъ”, покинет Владивосток лишь 26 апреля: для него предусмотрена культурная программа. В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят комплекс двусторонних отношений и развитие экономических связей в условиях санкций. Москва, возможно, заявит о поддержке курса Пхеньяна на политико-дипломатическое урегулирование ядерной программы и выступит за необходимость частичного ослабления санкций против КНДР.

Владимир Путин еще в июне 2018 года пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. В конце года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что северокорейский лидер готов совершить такой визит. В начале марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дипломаты продолжают согласовывать дату и место встречи.

Напомним, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна была состояться во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) еще в сентябре прошлого года, однако северокорейский лидер на него не приехал.

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