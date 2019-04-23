Снести, нельзя оставить: арбитражный суд поставил запятую в деле пляжа «Юбилейный»

Гостиницу из контейнеров, аллею еды и кафе с бассейном по решению суда должны будут снести

Пляж "Юбилейный". Фото: ИА PrimaMedia

Арбитражный суд Дальневосточного округа в понедельник 22 апреля, оставил без изменений решение Пятого арбитражного суда о сносе временных построек на пляже "Юбилейный" во Владивостоке. Теперь гостиница из контейнеров, аллея еды, кафе с бассейном и любимая китайскими туристами дискотека могут прекратить существование, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на судебное постановление.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения", – говорится в постановлении кассационной инстанции.

Для того чтобы опротестовать данное решение бизнесменам придется обратиться с жалобой в суд вышестоящей инстанции — Верховный суд РФ.

Напомним, что судебные тяжбы по вопросу о сносе построек на пляже "Юбилейный" идут уже почти полтора года. В конце ноября 2017 года в Арбитражном суде Приморского края начался процесс, инициатором которого стала администрация Владивостока. Мэрия требовала снести незаконные, по ее мнению, объекты с пляжа "Юбилейный". Сначала предлогом послужил установленный в этом районе публичный сервитут – якобы постройки мешают свободному проходу горожан. Потом доводом стало несогласование с Росрыболовством установку временных объектов. После этого администрация города стала настаивать на том, что здесь прослеживается нецелевое использование земельного участка. Последней же каплей оказалась незаконная реконструкция здания школы.

Представитель ответчиков методично отбивал все претензии мэрии, однако 11 июля 2018 года суд встал на сторону истца и постановил – временные постройки снести (в законную силу решение вступило 18 июля 2018 года). Однако предприниматели не согласились с вердиктом суда и отправились за справедливостью в следующую инстанцию.