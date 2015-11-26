Удобный и надежный сервис для клиентов АТБ: авторизация через портал Госуслуги

С помощью интеграции с госуслугами банк может получить подтверждение финансового состояния и трудовой занятости клиента

АТБ. Фото: логотип

АТБ запустил новый сервис на сайте банка. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) ускоряет процесс оформления онлайн-заявок на продукты банка и повышает процент одобрения по кредитам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

При оформлении любого кредитного продукта клиенты получили возможность авторизоваться через сервис ЕСИА*.

Таким образом, пользователь экономит время, так как необходимость заполнения всех полей анкеты сводится к минимуму. Кроме того, с помощью интеграции с госуслугами и с согласия клиента банк может получить подтверждение финансового состояния и трудовой занятости клиента. Это позволяет предложить лучшие условия по кредиту, ускоряет процесс рассмотрения заявок со стороны банка и снижает риски мошенничества.

"Внедрение новых технологий дистанционного банковского обслуживания в Азиатско-Тихоокеанском банке является одним из приоритетных направлений. Данная разработка повышает уровень удобства и скорости обслуживания клиентов на этапе подачи заявки с сайта банка, а также снижает риски мошенничества и улучшает точность в принимаемых решениях банком", — отметил директор по розничному бизнесу Александр Парамонов.

Ознакомиться с линейкой продуктов по кредитным картам можно по ссылке: https://www.atb.su/cards/credit/.

Линейка продуктов по кредиту наличными: https://www.atb.su/kredit/.

*Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.