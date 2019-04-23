На Приморье надвигается циклон: синоптики дают два варианта развития событий

Сильные дожди в крае могут пройти в конце рабочей недели

Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Приморье в конце рабочей недели окажется в зоне влияния циклона, смещающегося с Корейского полуострова, на акваторию Японского моря. Пока существуют две версии развития событий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

По одной из них, в ночь на пятницу через Корею на центральную часть Японского моря выйдет циклон. Вихрь будет смещаться в восточном направлении, в сторону острова Хоккайдо. Юг Дальнего Востока накроет его облачная шапка, но значительного ухудшения погодных условий не предвидится, пройдут незначительные осадки.

По другой версии, циклон выйдя в центральную часть Японского моря, пойдет на север Японского моря. В этом случае траектория вихря пройдет ближе к Приморью. Дожди пройдут на большей территории края и будут интенсивнее. Температурный фон понизится.

В связи с большой заблаговременностью, пока трудно с достаточной степенью точности сказать, по какой из траекторий будет смещаться циклон. Примгидромет следит за ситуацией. Прогнозы будут уточняться.

Во Владивостоке будет преобладать облачная погода. Время от времени возможен небольшой дождь. Хорошего прогрева воздуха не ожидается. Ночи в начале недели нехолодные, +4....+6 °С. Во вторник днем прохладно, +6...+8 °С.

В середине недели тепло вернется, максимальная температура +13...+15 °С. Во второй половине недели усилится северный ветер и немного похолодает.