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В КНДР сделали заявление по поводу встречи Ким Чен Ына с Путиным

Заявленную тему для беседы пока не называют
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 11:42
КНДР сообщила о скорых переговорах Ким Чен Ына с Путиным. Фото: Pixabay.com
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Первые эксклюзивные фото с места встречи Ким Чен Ына и Путина во Владивостоке

В КНДР подтвердили предстоящую встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер КНДР Ким Чен Ын в скором времени прибудет с визитом РФ, где проведет переговоры с Путиным, сообщает северокорейское агентство ЦТАК. Однако место, дату встречи, а также заявленную тему для беседы лидеров двух стран агентство не называет.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры запланированы на 25 апреля и пройдут во Владивостоке на острове Русский.

Редакции ИА PrimaMedia стало известно о подробностях культурной программы большого политического мероприятия в приморской столице.

В концертную программу будут включены 22 номера, а вести ее будет российская телеведущая Светлана Зейналова. Также известны предполагаемые артисты и номера. Высокопоставленные гости из Северной Кореи увидят знаменитый "Танец маленьких лебедей" из балета "Лебединое озеро", услышат известные российские народные песни, которые будут исполняться как на русском языке, так и на корейском.

Также в программе будет исполнен национальный танец с северокорейскими веерами, а также русская народная песня "Вниз по Волге". Дуэт Ксении Дежневой и Евгения Кунгурова исполнит композицию "Очи чёрные".

Кроме этого в распоряжении агентства оказались первые фото из зала, где должны встретиться два лидера.

Как дополняет "Коммерсант", КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток в среду лидер для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры глав государств состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Вечером того же дня президент России улетит в Китай на второй саммит стран "Пояса и пути". А лидер КНДР, как стало известно “Ъ”, покинет Владивосток лишь 26 апреля: для него предусмотрена культурная программа. В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят комплекс двусторонних отношений и развитие экономических связей в условиях санкций. Москва, возможно, заявит о поддержке курса Пхеньяна на политико-дипломатическое урегулирование ядерной программы и выступит за необходимость частичного ослабления санкций против КНДР.

Владимир Путин еще в июне 2018 года пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. В конце года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что северокорейский лидер готов совершить такой визит. В начале марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дипломаты продолжают согласовывать дату и место встречи.

Напомним, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна была состояться во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) еще в сентябре прошлого года, однако северокорейский лидер на него не приехал.

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