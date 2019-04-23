Новый удар по карману автомобилистов готовят законодатели

10 нарушений ПДД, за которые начнут наказывать строже

Превышение скорости. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения ожидает российских автомобилистов уже в ближайшее время. МВД России анонсировало усиление ответственности за целый блок нарушений, некоторые пока в стадии разработки. Расскажем, к чему следует готовиться автомобилистам.

Небо в клеточку

Небо в клеточку обещают для тех автомобилистов, которые покинут место происшествие. Законопроект уже прошел процедуру первого чтения в Госдуме. Речь идет об авариях, в которых есть пострадавшие или погибшие, пишет РБК. Сбежавшим водителям за причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить до четырёх лет заключения, если же в ДТП есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы. Нынешний законопроект предполагает до двух лет лишения свободы и от трех до семи лет соответственно. Таким образом, нарушителей приравняют к пьяным виновникам аварий.



"Пьяные" ДТП



Нетрезвых виновников ДТП предлагают приравнять к убийцам по строгости наказания. За аварию с одним погибшим водителя, находившего в состоянии алкогольного опьянения, могут отправить в тюрьму на срок от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас от 2 до 5 лет). Если жертвами аварии стали два человека и более, то виновника посадят на 8–15 лет (сейчас от 4 до 9 лет). Из-за причинения тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас до 4 лет).

В ГИБДД считают, что наказание, действующее сейчас, не останавливается водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. В 2018 г. по вине пьяных водителей в России погибли 4,6 тыс. человек, что превышает показатели 2017 года.



Проезд на красный свет



Проезд на красный свет в силовом ведомстве относят к наиболее опасным. Полицейские пока не раскрывают, как изменится наказание. Вероятнее всего, помимо увеличения суммы штрафа за проезд на красный свет, ведомство предложит отбирать права за повторное нарушение на срок до года. Сейчас за подобное нарушение водитель платит 1 тысячу рублей, а с 50% скидкой и вовсе -500 рублей.



Езда с нечитаемыми номерами



Потенциально опасными стали и водители, которые позволяют ездить с нечитаемыми номерами. Штраф в 5 тысяч рублей за такое нарушение вполне соответствует проступку, но в этом случае водителям предлагают не давать скидок на оплату.



Нарушение на ЖД-переезде



Вместо 1 тысячи рублей водитель, нарушивший ПДД на железнодорожном переезде, доложен будет заплатить 5 тысяч рублей. Минтранс добивается введения новых штрафов уже не первый год. Речь идет о пересечении железнодорожного пути при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора.



Автомагистраль-не стоянка



За остановку в неположенных местах на обочине трассы Минтранс предложил увеличить штрафы на 3000 рублей. Сейчас водителя за подобное нарушение могут наказать на 1 тысячу рублей. Помимо этого, на дорогах установят дополнительные знаки "Остановка запрещена".



Превышение скорости на 10 км/ч



Самый обсуждаемый штраф: заставить водителей платить 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10–20 км/ч. В то время как сейчас нештрафуемый лимит +20 км/ч. Однако эта инициатива подверглась жестокой критике со стороны общественных организаций, которые считают, что сначала необходимо устранить погрешности в спецтехнике, занимающейся фиксацией скорости авто на дорогах. В ГИБДД полагают, что не помешало бы провести проверку трасс в стране, но на это уйдут годы.



Предъявите ваши документы



Повышенную ответственность предлагают и для водителей, которые ездят без разрешающих документов. За повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим удостоверения — ужесточить наказание. В ведомстве считают, что нынешний штраф от 5 до 15 тысяч рублей — слишком мягким, сообщает РБК.



Систематическое нарушение ПДД



Рискуют остаться без водительских удостоверений и злостные нарушители. Лишать их прав МВД планирует на срок от 1 года до полутора лет. Такие санкции предусматриваются за нарушение одних и тех же правил дорожного движения более трех раз в течение года. Однако нарушения не будут считаться повторными, если их зафиксировали камеры. Злостным нарушителям также предлагают оплачивать штраф полностью. Отметим, что чаще всего водители нарушают скоростной режим.



Непропуск автомобилей экстренных служб



В три раза предложили в Госдуме увеличить штраф за непропуск автомобилей экстренных служб. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила за более жесткое наказание — запрещать управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет. При этом если задержка автомобиля скорой помощи привела к смерти больного, водителю будет грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до четырех лет. В свою очередь депутаты "Единой России" предложили увеличить штрафы за непропуск машин с включенным проблесковым маячком до 1500 рублей. Однако все эти проекты Госдумой приняты не были. Сейчас штраф за непредоставление преимущества транспорту с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами составляет 500 рублей, в Москве или Санкт-Петербурге — 3 тысячи рублей.

Вероника Преображенская