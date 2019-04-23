Все равно заплатите! Налоговики рассказали, кто не сможет избежать "налога на теплицы"

Под фискальный пресс попадут зарегистрированные хозпостройки

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила, что теплицы и другие хозпострйки, расположенные на земельных участках граждан, могут быть обложены имущественным налогом. О случаях применения налога "Российской газете" рассказали в ФНС.

Под налогоприменение подпападают хозяйственные постройки (бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе теплицы, летние кухни и бани), зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или те, сведения о которых поступили в налоговую службу из бюро технической инвентаризации (БТИ).

Владелец хозпостройки должен самостоятельно решить, нужно ли регистрировать права на нее в Росреестре. К критериям отнесения постройки к недвижимости относятся наличие у нее капитального фундамента и невозможность ее перемещения перемещения без нанесения ущерба.

"Объекты без фундамента сборно-разборной конструкции, какими часто бывают теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие временные строения, к недвижимости не относятся. В ЕГРН их регистрировать не нужно, и налогом они не облагаются", — цитирует фискальную службу издание.

Даже капитальная и зарегистрированная в ЕГРН хозпостройка может быть освобождена от налогообложения, если ее площадь менее 50 кв. метров. Льгота иожет быть применена лишь для одного такого объекта, имеющегося у налогоплательщика. Постройка при этом не должна использоваться для предпринимательской деятельности.

За незарегистрированные объекты налог платить не нужно. Однако важно помнить, что если человек владеет земельным участком для индивидуального жилищного строительства, но в течение более чем 10 лет не возвел дом и не зарегистрировал право на него, ему придется платить за участок повышенный (с коэффициентом 2) налог. Таким образом государство стимулирует граждан использовать землю, отведенную для строительства жилья, по назначению.

Егор Тараруев