Стало известно точное время прибытия Ким Чен Ына в Россию

В Приморский край северокорейский лидер прибудет на своем бронепоезде

Поезд. Фото: ИА PrimaMedia

Приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморский край запланирован на среду, 24 апреля. Как сообщил ИА PrimaMedia информированный источник, бронепоезд северокорейского лидера прибудет на ж/д станцию "Хасан" в 11.00.

"От Хасана поезд следует в Уссурийск, оттуда – во Владивосток. Сегодня движение поездов в Приморском крае не выбивается из графика. Возможны изменения в расписании на ветке Хасан — Уссурийск, а затем на участке Уссурийск — Владивосток. И так же обратно", — рассказал собеседник агентства.

В связи с приездом в Приморье высшего должностного лица Корейской Народно-Демократической Руспеблики на маршрутах электропоездов местного и дальнего следования ожидаются изменения в расписании.

Как известно, неукоснительным требованием председателя КНДР является то, что на пути прохождения спецпоезда Ким Чен Ына не должно оказаться ни одного встречного поезда.

Также, по сообщению источника агентства, во время движения бронепоезда запланированы и стоянки в специально предназначенных для этого местах, которые уже сейчас находятся под охраной спецслужб.

По словам представителей ДВЖД, что график движения грузовых поездов пока не менялся. Представитель пригородной железнодорожной пассажирской компании "Экспресс Приморья" рассказал, что об изменении графика движения электричек пока также ничего не известно, пишет РИА Новости.

Как пишут СМИ, во Владивостоке в выходные пришлось проводить экстренные работы по углублению въезда в ворота вокзала, чтобы там мог проехать лимузин Ким Чен Ына, погруженный на его бронепоезд. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Лидер КНДР ночь с 23 на 24 апреля проведет в в пограничном северокорейском городе Раджин, после чего выдвинется во Владивосток, где у него на 25 апреля намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом Ким Чен Ын останется в России после отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь". Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

Хасан — станция Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги, единственный пограничный переход сети РЖД с КНДР. Названа по одноимённому посёлку.