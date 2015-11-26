Более 1100 единиц нового медицинского оборудования появится в Приморье в 2019 году

Губернатор Олег Кожемяко отчитался перед Законодательным собранием

Операционная. Фото: ИА PrimaMedia

Около 3 млрд рублей направят в 2019 году на модернизацию медицинских учреждений по всему Приморскому краю, так в больницах и поликлиниках появится более 1100 единиц нового оборудования. Губернатор края Олег Кожемяко заявил об этом во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Глава региона представил отчет максимально объективно, обозначив перед депутатами основные проблемы отрасли – только так, совместными усилиями, можно добиться результатов.

"Отмечается напряженная демографическая ситуация, высокая смертность, нехватка специалистов и современного оборудования в муниципалитетах. Основная часть существующих зданий больниц изношены более чем на 50%. Все это негативно отражается на оказании медицинской помощи, особенно в первичном звене", – подчеркнул Олег Кожемяко.

Уже в 2018 году в крае началась работа по исправлению сложившейся ситуации – направлено 500 млн рублей в 23 медицинские организации на модернизацию оборудования и переоснащение и 850 млн рублей – на погашение кредиторской задолженности.

"Эта работа будет продолжена и в последующие годы. Только в 2019 году из всех источников предусмотрено приобретение 1135 единиц оборудования на сумму почти 3 млрд рублей. 170 млн рублей будет направлено на приобретение передвижных медицинских комплексов для обследования жителей отдаленных районов. Еще более 700 млн рублей запланировано на проведение капитального ремонта в 40 учреждениях", – сообщил губернатор Приморья.

Благодаря новым мерам социальной поддержки исправляется и кадровая ситуация. На сегодняшний день молодые врачи получают доплаты к зарплате до достижения пятилетнего стажа, работает система единовременных выплат при трудоустройстве, выплачивается компенсация за наем жилых помещений. За каждый выявленный случай онкологии на ранней стадии врачи получают выплату в размере 3 тысяч рублей.

Помимо этого, с 2019 года в крае работают национальные проекты "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Развитие первичной медико-санитарной помощи" и другие. На их реализацию из федерального бюджета предусмотрено более 3,5 млрд рублей на три года.