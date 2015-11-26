Общегородской субботник провели в Артеме

Участники собрали мусор, побелили деревья, высадили кустарники и цветы

Общегородской субботник. Фото: Светлана Агафонова

Более 30 тысяч жителей Артемовского городского округа приняли участие в очистке улиц от мусора и прошлогодней листвы. Общими усилиями побелены деревья, бордюры, произведена обрезка деревьев, высажены кустарники и цветы. Сделан косметический ремонт памятников, убраны общегородские парки отдыха и скверы, окрашены и отремонтированы десятки скамеек, детских и спортивных площадок, контейнеров под мусор. На придомовых и общественных территориях выполнено обустройство клумб, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Большой объем работ выполнен силами представителей учреждений образования, здравоохранения, общественных организаций, учреждений культуры, религиозных организаций, уличных комитетов, управляющих компаний и администрации округа.



Общегородской субботник. Фото: Светлана Агафонова

В городском субботнике было задействовано восемь единиц автотранспорта, благодаря которой около 600 кубометров мусора вывезено на специально отведенные места. Вывоз мешков с мусором будет продолжаться до конца месяца. Согласно сметы расходов МКУ "Управление благоустройства г. Артема" на проведение субботника из средств местного бюджета было выделено 310 тысяч рублей. За данные средства были приобретены более 7,5 тысяч мешков для сбора мусора и листвы, 1,5 кг извести, 200 кг краски, 400 пар перчаток, 400 кистей.

Традиционно большой вклад в благоустройство города внесли учащиеся и студенты учебных заведений. Вооружившись метлами и кистями, тысячи человек вышли на уборку территорий, прилегающих к учебным заведениям, в рамках молодежной акции "Чистый город". В субботнике также приняли участие и работники администрации. Два дня сотрудники администрации наводили порядок в городском парке.

Побелка деревьев. Фото: Светлана Агафонова Общегородской субботник. Фото: Светлана Агафонова Побелка деревьев. Фото: Светлана Агафонова 1 / 3

Кроме того, в рамках субботника прошла санитарная очистка береговой линии реки Озерные ключи от ул. Фрунзе до ул. Вокзальная. На территории площадью 5322 кв. метров собрано и вывезено более 200 мешков мусора.

Санитарная очистка береговой линии реки Озерные ключи. Фото: Светлана Агафонова Общегородской субботник. Фото: Светлана Агафонова 1 / 2

Активное участие в общегородском субботнике приняли территориальные управления "Артемовский", "Угловое", "Заводской", "село Кневичи", территориальный отдел "Шахта "Амурская" с привлечением подведомственных организаций и предприятий.

В ТУ "Артемовский" приняли участие девять ТОСов, детские сады, школы и более 25 предприятий. В ТО "Шахта "Амурская" в уборке были задействованы около 15 организаций. В ТУ "Угловое" к общегородскому субботнику присоединились 30 организаций и предприятий, в том числе управляющие компании и бюджетные учреждения, уличный комитет ул. Волгоградская, ТОС "Кузнецкая", "Двойка", общественники и другие. В ТУ "Заводской" приняли участие 50 предприятий, управляющие копании, школы и учреждения здравоохранения. В ТУ "село Кневичи" не остались в стороне 20 организаций и предприятий, в том числе управляющие компании и бюджетные учреждения, частные организации различных форм собственности.