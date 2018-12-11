Дороги на острове Русском заасфальтируют

На острове Русском заасфальтируют дороги. Ремонтные работы начнутся уже этим летом на мысе Поспелова и в бухте Новик. Об этом заявил глава города Владивостока Олег Гуменюк на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, в понедельник, 22 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Олег Гуменюк доложил о выполнении поручений, которые были даны губернатором в ходе встреч с населением острова Попова.
"Сейчас разрабатывается техническая документация по благоустройству пирса. Договариваемся с бизнесом и считаем тариф для увеличения рейсов катамарана в летний период. Вместе с жителями выбираем место для спортивной площадки и огороженной площадки для мусора. По острову будет ходить пассажирский автобус, предназначенный в том числе для людей с ограниченными возможностями. На базе средней школы появится полноценный детский сад", – проинформировал мэр города.
Олег Кожемяко и Олег Гуменюк. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Олег Кожемяко поинтересовался, как ведутся работы по ремонту дорог на острове Русский. Сейчас участок дороги протяженностью 7,5 км находится в неудовлетворительном состоянии и лишает жителей возможности оперативно добираться до острова Попова.
"Уже подготовлена грейдерная техника. Дорогу отсыплем и утрамбуем до начала лета", – сказал Олег Гуменюк.
Также будут заасфальтированы дороги на мыс Поспелова и бухту Новик.
"На ремонт первой в этом году будет направлено 120 млн рублей из федерального бюджета. Она будет полностью восстановлена и освещена. Дорогу в поселке Новик планируем заасфальтировать также в этом году, осветить – в 2020 году", – отметил глава города.
Кроме того, разрабатывается смета по асфальтированию дороги по улице Экипажная. На эти цели будет необходимо около 50 млн рублей. Сейчас дорога вдоль моря регулярно грейдируется.
Олег Кожемяко подчеркнул, что все необходимые предложения по ремонту данной улицы следует подготовить до конца апреля.
"Мы вас поддержим и внесем в бюджет необходимые денежные средства в майскую сессию, чтобы вы в августе могли приступить к работам", – обозначил губернатор, добавив, что будет лично выезжать на объекты и контролировать ход работ.