Дороги на острове Русском заасфальтируют

Работы начнутся уже этим летом на мысе Поспелова и в районе бухты Новик

Олег Кожемяко и Олег Гуменюк. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

На острове Русском заасфальтируют дороги. Ремонтные работы начнутся уже этим летом на мысе Поспелова и в бухте Новик. Об этом заявил глава города Владивостока Олег Гуменюк на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, в понедельник, 22 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Олег Гуменюк доложил о выполнении поручений, которые были даны губернатором в ходе встреч с населением острова Попова.

"Сейчас разрабатывается техническая документация по благоустройству пирса. Договариваемся с бизнесом и считаем тариф для увеличения рейсов катамарана в летний период. Вместе с жителями выбираем место для спортивной площадки и огороженной площадки для мусора. По острову будет ходить пассажирский автобус, предназначенный в том числе для людей с ограниченными возможностями. На базе средней школы появится полноценный детский сад", – проинформировал мэр города.



Олег Кожемяко и Олег Гуменюк. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Олег Кожемяко поинтересовался, как ведутся работы по ремонту дорог на острове Русский. Сейчас участок дороги протяженностью 7,5 км находится в неудовлетворительном состоянии и лишает жителей возможности оперативно добираться до острова Попова.