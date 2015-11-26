Почти 800 млн рублей направят на капремонт объектов ЖКХ в Приморье

Основной проблемой в настоящее время является высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, который составляет почти 65%

ЖКХ. Фото: Александр Лященко, ИА PrimaMedia

На модернизацию и капитальный ремонт 140 объектов систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в этом году направят почти 800 млн рублей. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко во время отчета перед Законодательным собранием во вторник, 23 апреля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам главы региона, основной проблемой в настоящее время является высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, который составляет почти 65%.

"В 2018 году с использованием средств краевого бюджета капитально отремонтированы тепловые сети, объекты тепло и водоснабжения, установлено 18 автоматизированных модульных котельных, подключены 184 земельных участка, выданные многодетным семьям к сетям водоснабжения и электроснабжения", – уточнил Олег Кожемяко.

Однако выполненные мероприятия не решают основную проблему по снижению износа объектов коммунальной инфраструктуры. Необходим системный подход по их модернизации и реконструкции, а также кратное увеличение средств для ремонта и замены большего количества сетей, поскольку в последние годы объем выполняемых работ позволяет только сдерживать их старение, но не улучшать состояние.

Именно для модернизации жилищно-коммунального комплекса в крае приняты региональные программы, которые позволят в течение нескольких лет отремонтировать и построить новые объекты ЖКХ. Кроме того, почти 800 млн рублей направят дополнительно на капремонт таких объектов уже в этом году.

Отметим, губернатор Приморья во вторник, 23 апреля, выступил с отчетом перед Законодательным собранием края, обозначив ключевые показатели социально-экономического развития региона и повышения качества жизни приморцев.