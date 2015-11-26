Почти 800 млн рублей направят на капремонт объектов ЖКХ в Приморье

Основной проблемой в настоящее время является высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, который составляет почти 65%
Общество 15:13
ЖКХ. Фото: Александр Лященко, ИА PrimaMedia

На модернизацию и капитальный ремонт 140 объектов систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в этом году направят почти 800 млн рублей. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко во время отчета перед Законодательным собранием во вторник, 23 апреля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам главы региона, основной проблемой в настоящее время является высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, который составляет почти 65%.

"В 2018 году с использованием средств краевого бюджета капитально отремонтированы тепловые сети, объекты тепло и водоснабжения, установлено 18 автоматизированных модульных котельных, подключены 184 земельных участка, выданные многодетным семьям к сетям водоснабжения и электроснабжения", – уточнил Олег Кожемяко.

Однако выполненные мероприятия не решают основную проблему по снижению износа объектов коммунальной инфраструктуры. Необходим системный подход по их модернизации и реконструкции, а также кратное увеличение средств для ремонта и замены большего количества сетей, поскольку в последние годы объем выполняемых работ позволяет только сдерживать их старение, но не улучшать состояние.

Именно для модернизации жилищно-коммунального комплекса в крае приняты региональные программы, которые позволят в течение нескольких лет отремонтировать и построить новые объекты ЖКХ. Кроме того, почти 800 млн рублей направят дополнительно на капремонт таких объектов уже в этом году.

Отметим, губернатор Приморья во вторник, 23 апреля, выступил с отчетом перед Законодательным собранием края, обозначив ключевые показатели социально-экономического развития региона и повышения качества жизни приморцев.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Сферу ЖКХ в Приморье ждет глобальная перезагрузка

В мир высоких стандартов: первый в Приморье единый центр услуг ЖКХ открыли во Владивостоке

"На ЖКХ не заработаешь": Олег Кожемяко выступил против повышения тарифов

ЖКХ

«Держи за платежи!»: Добросовестные абоненты получили денежные призы от Примтеплоэнерго

13:20

Новые услуги за те же деньги: назначенная вице-губернатор о будущем ЖКХ Приморья

11 апреля, 22:45
Порт «Терминал Астафьева» вручил жителям Находки ключи от новых квартир
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia