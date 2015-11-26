Из-за встречи Ким Чен Ына и Путина проезд к ДВФУ серьезно ограничат

Горожан просят заблаговременно строить маршрут передвижения
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 15:58
ДВФУ. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Реакция зарубежных СМИ на главное событие апреля - приезд Ким Чен Ына во Владивосток

Въезд в кампус ДВФУ через Северные ворота ограничат 24 и 25 апреля из-за запланированной встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, которая должна пройти 25 апреля на острове Русский в Дальневосточном федеральном университете, сообщает ИА PrimaMedia.

Спецслужбы КНДР прибыли во Владивосток.

Кроме этого, как пишет РИА Новости, акваторию бухты Аякс на острове Русском во Владивостоке, где базируется кампус Дальневосточного федерального университета, с 24 по 26 апреля закрывают для движения маломерных судов.
Письмо за подписью заместителя начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю – руководителя Государственной инспекции по маломерным судам Леонида Маковецкого опубликовал местный яхт-клуб "Семь футов". В документе говорится, что с 8.00 24 апреля до 8.00 26 апреля для маломерных судов будут перекрыты бухты Аякс, Парис и Новик на острове Русском.
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Объявление. Фото: ИА PrimaMedia

Известно, что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморский край запланирован на среду, 24 апреля. Как сообщил ИА PrimaMedia информированный источник, бронепоезд северокорейского лидера прибудет на ж/д станцию "Хасан" в 11.00.
"От Хасана поезд следует в Уссурийск, оттуда – во Владивосток. Сегодня движение поездов в Приморском крае не выбивается из графика. Возможны изменения в расписании на ветке Хасан — Уссурийск, а затем на участке Уссурийск — Владивосток. И так же обратно", — рассказал собеседник агентства.
Как пишут СМИ, во Владивостоке в выходные пришлось проводить экстренные работы по углублению въезда в ворота вокзала, чтобы там мог проехать лимузин Ким Чен Ына, погруженный на его бронепоезд. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Лидер КНДР ночь с 23 на 24 апреля проведет в пограничном северокорейском городе Раджин, после чего выдвинется во Владивосток, где у него на 25 апреля намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом Ким Чен Ын останется в России после отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь". Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

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