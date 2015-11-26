Из-за встречи Ким Чен Ына и Путина проезд к ДВФУ серьезно ограничат

Въезд в кампус ДВФУ через Северные ворота ограничат 24 и 25 апреля из-за запланированной встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, которая должна пройти 25 апреля на острове Русский в Дальневосточном федеральном университете, сообщает ИА PrimaMedia.

Спецслужбы КНДР прибыли во Владивосток.

Кроме этого, как пишет РИА Новости , акваторию бухты Аякс на острове Русском во Владивостоке, где базируется кампус Дальневосточного федерального университета, с 24 по 26 апреля закрывают для движения маломерных судов.

Письмо за подписью заместителя начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю – руководителя Государственной инспекции по маломерным судам Леонида Маковецкого опубликовал местный яхт-клуб "Семь футов". В документе говорится, что с 8.00 24 апреля до 8.00 26 апреля для маломерных судов будут перекрыты бухты Аякс, Парис и Новик на острове Русском.



Объявление. Фото: ИА PrimaMedia

Известно, что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморский край запланирован на среду, 24 апреля. Как сообщил ИА PrimaMedia информированный источник, бронепоезд северокорейского лидера прибудет на ж/д станцию "Хасан" в 11.00.

"От Хасана поезд следует в Уссурийск, оттуда – во Владивосток. Сегодня движение поездов в Приморском крае не выбивается из графика. Возможны изменения в расписании на ветке Хасан — Уссурийск, а затем на участке Уссурийск — Владивосток. И так же обратно", — рассказал собеседник агентства.

Как пишут СМИ, во Владивостоке в выходные пришлось проводить экстренные работы по углублению въезда в ворота вокзала, чтобы там мог проехать лимузин Ким Чен Ына, погруженный на его бронепоезд. Об этом сообщает " Коммерсант " со ссылкой на свои источники.

Лидер КНДР ночь с 23 на 24 апреля проведет в пограничном северокорейском городе Раджин, после чего выдвинется во Владивосток, где у него на 25 апреля намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом Ким Чен Ын останется в России после отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь". Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.