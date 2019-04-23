Сергей Шаргунов: Мы Дальний Восток в литературном смысле не освоили

Интервью с писателем Сергеем Шаргуновым

Сергей Шаргунов, писатель. Фото: Антон Ефимов

График у депутата Госдумы Сергея Шаргунова плотный и встретиться удаётся в короткий 15-минутный обеденный перерыв между "пленаркой" и заседанием комитета по культуре. Комплекс зданий Государственной думы – закрытый город в центре Москвы; внутренние магазины, отделения банков, почта, кассы ж/д и авиа, общепит и тысячи людей – сотрудники аппаратов, помощники депутатов, посетители,общественники, журналисты, школьники и их экскурсоводы… Концентрация депутатской работы в один "пленарный день" (и даже в любой "непленарный") – высока, ответственность огромна, а любое непросчитанное действие мгновенно окатывает информпространство токсичным резонансом. И, казалось бы, у любого депутата (действительно работающего) Госдума съест и силы, и нервы, и время, оставив лишь какие-то крохи для других дел. Но темп, в котором живёт Сергей Александрович, был взят им задолго до депутатского мандата. Некоторые считают, что Шаргунова как-то много – и телепрограммы у него на телеканале Россия-24 и на Культуре, и сопредседательство в Союзе писателей, и в думском комитете по культуре он зампред, да ещё успевает писать, выступать в СМИ, ездить по стране и чего только не успевает. Но из разговора с писателем становится ясно, что он там, где нужны его знания, а компетенций и энтузиазма хватает не у всех. Появился у него и ещё один фронт работы – председательство в жюри Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева. Об этом и о многом другом в интервью с писателем Сергеем Шаргуновым в преддверии фестиваля Литература тихоокеанской России (ЛиТР), сообщает ИА PrimaMedia.

Беседовал Антон Ефимов.

"Куда бы я в России не прилетал, у меня ощущение длинного семейного стола"

– В мае писатели во второй раз встретятся на ЛиТРе. Что этот фестиваль значит для Вас?

– Я с удовольствием совершу уже второе, такое неблизкое, путешествие на Дальний Восток. Потому что речь идёт о важном для нас всех деле. Эти воды, эти сопки и, главное, наши люди – все это единая страна и единое литературное пространство. И главная задача состоит в том, чтобы не дать разорвать пространство. Вообще есть такая удивительная загадка – куда бы ты не прилетел – в Ленинград, Новосибирск или Владивосток, возникает ощущение очень длинного обеденного стола; происходит общение внутри одного дома, среди одной семьи. Люди между собой очень похожи. И в этом смысле у нас, действительно, огромный народ, единый не смотря на огромные расстояния.

То как ЛиТР проходил в прошлом году – безусловно, удачная история. Приехало много замечательных писателей, самых разнообразных стилей и жанров, и при этом все они гордость, краса и цвет современной русской литературы. Была возможность пообщаться между собой писателям из разных регионов. Например, Захару Прилепену и жителю Владивостока Василию Авченко. Прекрасное было времяпрепровождение на острове Русский среди ученой и просвещённой среды. Кстати говоря, мне было очень любопытно проверить интернет-связь на острове Русский и выйти на прямой эфир с президентом прямо из гостиничного номера, сидя в тапочках.

– Примечательная деталь.

– Ну а что тут, интернет позволяет.

"Мы Дальний Восток в литературном смысле не освоили"

– Как вы думаете, появляется ли сегодня определённое дальневосточное направление в современной российской литературе? Были же в советское авторы, которых по общим художественным признакам относили к определённым группам. Например, так называемые "деревенщики", были писатели городского направления.

– Дело не только в советском периоде. Дальним Востоком интересовались классики – Пушкин, Гончаров, Чехов и многие другие. Из сохранившихся записей Александра Сергеевича Пушкина становится ясно, что его замыслы были связаны как раз с огромным интересом к Сибири, Дальнему Востоку.

– Да, но совершить путешествие не удалось.

– Роковая дуэль. Если бы не она, то, может быть, возник бы интереснейший поворот в русской литературе. Потом появился Матвей Поморский, Арсеньев, Фадеев, чью биографию, написанную Василием Авченко, я рекомендую всем. А в 20-м веке туда приезжал Пришвин. Если говорить о советской литературе, то я бы вспомнил и то, что писал Олег Куваев. Сегодня о Дальнем Востоке пишут не только дальневосточники. Но и, например, мой друг, писатель Михаил Тарковский, Андрей Геласимов написал интересную книжку.

– То есть, сегодняшнее поколение писателей – это продолжение еще той традиции, того интереса, какой был у имперской Москва, Петербурга к дальневосточным горизонтам.

– Я думаю, что мы Дальний Восток в литературном смысле не освоили. Мало об этом рассказано, мало осмысления, мало художественных произведений. Нужно возрождать жанр очеркистки для этих мест. Хорошо бы, если бы появилась возможность у писателей приезжать на Дальний Восток на месяц, на полгода и работать, писать об этих людях, об этих землях. Должны быть такие "Арт-резиденции". Я думаю, что появление Премии имени Арсеньева – это первый шаг.

– Чего сегодня не хватает Дальнему Востоку как пространству литературному?

– Самых простых вещей, в первую очередь. Не хватает книжных магазинов. Высокие цены на книги. Разрушены коммуникации с читателями. По пальцам можно перечесть достойные региональные издательства подобные владивостокскому "Рубежу" или магаданскому "Охотнику". Но с другой стороны, есть традиция и есть местные кадры. Все равно есть внимание к Дальнему Востоку. И даже какая-то мода на него. Но это должно происходить не только в экономическом аспекте, но и в плане культуры. Надо сказать, что во Владивостоке открываются филиалы Мариинки, Третьяковки, Русского музея, с прицелом, в том числе, на иностранных туристов – корейцев, китайцев, японцев. И, на мой взгляд, крайне важна учреждённая Премия имени Арсеньева.

"Премией имени Арсеньева занимаются настоящие писатели, а значит мимо их внимания не пройдет настоящая литература"

– Теперь вопрос, который я задаю всем писателям, недавно в интервью на него ответил Андрей Рубанов. Вопрос важный, о тональности современных художественных произведений, написанных на дальневосточном материале. Писать о жизни на Дальнем Востоке в розовых тонах не получится, сложно и просто с оптимизмом. Много людей уезжает оттуда. Не ударится ли литература о Дальнем Востоке в депрессию и упадок? Возможно ли доминирование оптимизма?

– Я вам скажу, что самое главное писать правду. Делать это талантливо. Я думаю, что едва ли востребованы проворные и фальшивые мелодии. Едва ли нужно бить в барабаны и вопить, как все прекрасно. Но одновременно с этим на фоне тягот и бедствий особенно ярко видны характеры людей, их самоотверженность, мужество, подвижничество. Я думаю, что и об этом было бы важно рассказать.

– Вот это вот то, чего я опасаюсь. Как бы произведения, содержащие философские заряды, о которых вы сейчас сказали, не оказались за пределами Премии, за пределами вниманияжюри.

– Премией занимаются настоящие писатели, а значит мимо их внимания не пройдет настоящая литература. Если бы этим занимались чиновники, или какой-то обслуживающий персонал, то, наверное, что-то могло бы пойти не так. В данном случае – самое главное, чтобы это была хорошая, талантливая литература.

– И не хочется, чтобы это превратилось в агитку. Хоть и понятно, что задача и культурного развития Дальнего Востока – заставить край жить, не дать ему мельчать, исчезать, привлечь туда новых людей, убедить остаться тех, кто живёт там поколениями. В Советское время такую задачу выполнял кинематограф и литература, Дальний Восток был романтизированным местом.

– Никакой задачи мастерить агитку нет. Я думаю, что если говорить о жизнеутверждении, то оно происходит через хороший русский язык и через сопереживание людям. Через искренность и через талант. Это самое главное.

"Я жду произведений, которые будут написаны самими жителями дальневосточного региона"

– Тема второго ЛиТРа заявлена как "Герои новой России". Кто они на ваш взгляд? Речь как раз о прототипах. Какой может появиться тип литературного дальневосточного героя?

– Наверное, самые разные. Это и рыбаки, и охотники. И моряки, и учителя. И врачи, и все люди, которые несмотря ни на что продолжают честно выполнять свой долг. Делать свое дело. В этом смысле они могут заниматься разным, но их героизм зачастую неприметен. Он состоит в последовательности и честности. У нас вообще страна героев. Дальний Восток – это особое героическое место.

– Некоторые даже говорят (то ли в шутку, то ли всерьёз), что все, кто живёт и работает на Дальнем Востоке – уже герои. Тут речь и об учителях малокомплектных школ, и о врачах в отдалённых населённых пунктах.

– Я бы не хотел развивать депрессивные настроения. Дальний Восток, ко всему прочему, ещё и красивейшее место. Чудеснейшие пейзажи природа, морепродукты. Люди особого характера там живут, особые люди, упорные, твердые. Очень независимые по своему характеру. Поэтому я надеюсь, что кроме прозы и поэзии, возникнет и очеркистика. Просто рассказывающая о людях. Это было бы очень интересно. Конечно, в первую очередь в рамках премии имени Арсеньева я жду произведений, которые будут написаны самими жителями региона.

– Ждёте местной творческой активности.

– Мне бы хотелось, чтобы вся страна увидела писателей из тех мест.

– А их не так уж и много.

– Но, может, эта премия будет поводом для многих заявить о себе. Может, мы откроем новые таланты, неизвестные имена.

"Талант важно поощрять"

– Я слышал, вы являетесь сторонником существования так называемых писательских грантов. Что это такое? Какой-то определённый заказ на создание конкретного произведения, или некая форма поддержки писателей, работающих в определённом направлении?

— Эта история не означает "заказуху", совершенно. Это значит, что талантливые люди могли бы получить определенный грант на написание книги. Может быть, книга связана с историей их родного края, или с современностью, может быть всё, что угодно. Это то, что работает на западе. Грантовая система, она очень нужна. Поощрение таланта. Раньше так и бывало, в толстых журналах, получил деньги и поехал в творческую командировку. Потом привез произведение.

"Жанр семейной саги хорошо бы лёг на приморский пейзаж"

– Что Вы думаете о таком жанре как семейная сага применительно к дальневосточному материалу? Я это к чему, недавно огласили приговор экс-мэру Владивостока, там, по версии следствия, целый семейный клан орудовал, материалу столько, что судья приговор 11 часов зачитывал. История примечательная и тоже отражает эпоху, но есть истории простых семей, и через знакомство с их поколениями можно понять саму страну или какой-то её крупный обособленный регион.

– Мне было бы очень интересно прочитать. Если вы найдете человека, который возьмется написать такую книгу, не важно, по поводу приговоренного градоначальника или по поводу простой трудовой династии, это могло бы быть очень интересно. Вообще, когда-то Горький говорил, что каждый человек может написать хорошую книгу. О себе. А может быть не о себе, а о другом, скажу я. Но о другом так, чтобы в плотную проникнуться его судьбой. Мне было бы интересно прочитать про семью рыбаков, про их 90-е, про их нулевые, про современное время, про былое советское, про дореволюционное.

– А готов современный российский писатель к крупным произведениям, ну "Будденброки" Манна, "Война и мир" Толстого, не деградировал читатель?

– Наоборот, на мой взгляд, читатель стал более зрелым, серьезным и продажи хорошей и качественной литературы теснят бульварные жанры – детективы и дамские романы. Особенно это касается документальной литературы, биографий. То, что пишут Варламов, Басинский, Данилкин. Но не только. Это касается и хорошей современной прозы. Есть интерес как раз к большим книгам. Что касается жанра саги, мне кажется это хорошо бы ложилось на приморский пейзаж.

– С его богатым колоритом, загадочной историей и сильными людьми. На этом, думаю, и закончим.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы, как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.

Подробнее: https://primamedia.ru/news/804249/?from=37