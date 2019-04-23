В Роскачестве испытали яйца на прочность

Проверку выдержали далеко не все

Яйца. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В Роскачестве испытали куриные яйца на прочность. Проверку выдержали далеко не все.

Специалисты Роскачества исследовали куриные яйца 38 торговых марок. Столовые яйца высшей и отборной категории проанализировали по 35 параметрам качества и безопасности.

В частности, яйца прошли проверку на прочность. Эксперты роняли упаковки с яйцами с 30-сантиметровой высоты. Выяснилось, что в упаковках яиц ОАО "Птицефабрика "Атемарская" не разбилось ни одно яйцо.

В то же время в упаковках ОАО "Птицефабрика "Молодежная" разбились все десять яиц. Как правило, меньше всего разбитых яиц в картонных упаковках, подчеркнули эксперты Роскачества.

В целом яйца успешно выдержали проверку на безопасность. Специалисты не нашли в продукции патогенных микроорганизмов, тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, бактерий группы кишечной палочки.

Также яйца взвесили. Согласно стандартам Роскачества, в одной упаковке яйца не должны различаться по массе более чем на 5 г.

Этому требованию соответствует продукция следующих торговых марок: "Вараксино "Деревенское", "Лента", "Просто Азбука", "Птичий край", "Самое вкусное", "Сельская новь", Fine Food, "Чебаркульская птица", "Птицефабрика "Боровская", "Птицефабрика "Владимировская".

Герман Штакеншнейдер