Фонд «Восточный Порт» учредит стипендию имени Виктора Васяновича

Она будет вручаться за особые успехи в учебе, спорте и общественной жизни
Общество 18:30
Торжественный митинг в честь 80-летия со дня рождения первого начальника "Восточного Порта" Виктора Васяновича. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Торжественный митинг в честь 80-летия со дня рождения первого начальника "Восточного Порта" Виктора Васяновича прошел в Парке Победы поселка Врангель. Кроме того, "Восточным Портом" принято решение учредить специальную стипендию имени Виктора Васяновича для школьников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

В мероприятии приняли участие глава Находкинского городского округа Борис Гладких, председатель городской думы НГО Александр Киселев, управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак, дочь Виктора Андреевича Татьяна Васянович, ученики СОШ №19 "Выбор" и №20, работники АО "Восточный Порт", жители поселка.

Торжественный митинг в честь 80-летия со дня рождения первого начальника "Восточного Порта" Виктора Васяновича

Торжественный митинг в честь 80-летия со дня рождения первого начальника "Восточного Порта" Виктора Васяновича. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Было отмечено, что Виктор Васянович – легендарная личность для всего Врангеля, авторитетный руководитель, надежный старший товарищ и наставник, чье имя неразрывно связано с "Восточным Портом". Под его руководством (1974 – 1987 гг.) шло становление предприятия, строилось жилье и другая инфраструктура Врангеля. Для местных жителей Виктор Андреевич – пример в труде и в отношении к коллективу.

"При первом начальнике порта начали складываться традиции, которые мы бережем и сегодня, спустя 45 лет. Вместе с тем мы активно развиваемся. Сегодня АО "Восточный Порт" – современное, высокотехнологичное и социально ответственное предприятие. Мы постоянно совершенствуем условия труда, оказываем поддержку работникам и их семьям. Мы создали Фонд поддержки социальных и экологических инициатив, в рамках которого приняли решение учредить специальную стипендию имени Виктора Васяновича для школьников. Стипендия будет вручаться за особые успехи в учебе, спорте и общественной жизни. Уже в сентябре мы объявим первый конкурс", — отметил в ходе митинга Вадим Байбак.

Управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак

Управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Мероприятие завершилось минутой молчания и торжественным возложением цветов к постаменту.

Торжественный митинг в честь 80-летия со дня рождения первого начальника "Восточного Порта" Виктора Васяновича

Торжественный митинг в честь 80-летия со дня рождения первого начальника "Восточного Порта" Виктора Васяновича. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Отметим, памятник Виктору Васяновичу был установлен во Врангеле в 2008 году по инициативе друзей и соратников Виктора Андреевича.

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