Мюзикл «Анна Каренина» снова покажут в Корее

Постановку можно будет увидеть в мае на сцене Blue Square Interpark Hall в Сеуле (ФОТО)

Мюзикл "Анна Каренина". Фото: предоставлено организаторами

Мюзикл "Анна Каренина" (6+), покоривший сердца около 90 тысяч зрителей за время трехмесячного тура по Корее, вновь покажут в Сеуле в мае этого года. Постановку можно будет увидеть на сцене Blue Square Interpark Hall, сообщает PrimaMedia Korea.

Мюзикл "Анна Каренина". Фото: предоставлено организаторами Мюзикл "Анна Каренина". Фото: предоставлено организаторами Мюзикл "Анна Каренина". Фото: предоставлено организаторами Мюзикл "Анна Каренина". Фото: предоставлено организаторами 1 / 4

Премьера мюзикла "Анна Каренина" от режиссера-постановщика Алины Чевик прошла в январе 2018 года на оперной сцене Сеульского центра искусств. Постановка была тепло встречена публикой и теперь возвращается на сцену. В этом году зрителям покажут усовершенствованный мюзикл, в котором при участии композитора Пак Чхан Хака немного изменили либретто, сделав его более глубоким и личным.

Продюсерская компания Mast Entertainment представила актеров, которые будут участвовать в постановке. В мюзикле будут два актерских состава. Роль Анны исполнят лучшие актрисы страны в жанре мюзикл — Ким Со Хён и Чхан Чжи Ён. Анна — это российская аристократичная дама, сочетающая в себе внешнее очарование и утонченность. Ожидается, что две актрисы с разными чертами смогут передать любовь и трагедию одной героини.



Актеры мюзикла "Анна Каренина". Фото: предоставлено организаторами

Алексей Вронский — блестящий молодой офицер, волею судьбы влюбленный в Анну, в общественной жизни он холоден и беспристрастен, но перед любимой женщиной становится теплым и деятельным человеком. Его роль также сыграют два актера — Мин У Хёк, который принимал участие в премьере, а также новый актер Ким У Хён, очаровавший жюри на кастинге,

Алексей Каренин, муж Анны, высокопоставленный российский чиновник, человек, для которого очень важна репутация в обществе и честь. Его роль исполняют актеры Со Бом Сок и Мин Ёнг Ги, которые покажут границу между величием и обеспокоенностью.

Кроме того, актеры Чхве Су Хён и Кан Тхэ Ыль, играя роль Константина Левина, который несмотря на все невзгоды состоит в отношениях с Кити, обратят внимание на то, что внутренние качества гораздо важнее, чем неискренность и притворная невинность. В роли Кити Щербацкой, которая надеялась на отношения с Вронским, но получила глубокие душевные раны и потом создала идеальную семью с Левиным, актрисы Ли Чжи Хэ и Ю Чжи.

Мюзикл "Анна Каренина" был поставлен впервые в 2016 году "Московским театром оперетты", одним из самых влиятельных театров в России, по мотивам шедевра русского величайшего писателя Льва Николаевича Толстого — романа "Анна Каренина". Мюзикл "Анна Каренина", наполненный тонкими переживаниями и размышлениями о природе человека, вопросах любви и семьи, можно будет увидеть с 17 мая по 14 июля 2019 года на сцене Blue Square Interpark Hall в Сеуле на Ханнамдоне. Справки по вопросам постановки: 82-2-541-6236 (Mast Entertainment).