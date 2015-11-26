Журналисты сняли на видео, как лимузин Ким Чен Ына катается по Владивостоку

Личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына перевезен во Владивосток грузовым бортом. Процесс выгрузки автомобиля из самолета удалось снять на видео журналистам из Японии, сообщает агентство "Интерфакс — Дальний Восток". Во вторник во Владивосток прибыло два внеплановых рейса из Пхеньяна, один из них — грузовой Ил-76.
Youtube канал KBS News опубликовал видео, где автомобиль в сопровождении большой делегации передвигается по дорогам Владивостока, а затем заезжает на территорию кампуса ДВФУ.
Как рассказал РИА Новости один из сотрудников кампуса, сегодня на территории замечены два черных лимузина, однако, чьи они – неизвестно. Также в соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как черный тонированный лимузин заезжает через центральные ворота кампуса вуза в сопровождении полицейских машин, за ним следуют несколько автобусов.
Известно, что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморский край запланирован на среду, 24 апреля. Как сообщил ИА PrimaMedia информированный источник, бронепоезд северокорейского лидера прибудет на ж/д станцию "Хасан" в 11.00.
"От Хасана поезд следует в Уссурийск, оттуда – во Владивосток. Сегодня движение поездов в Приморском крае не выбивается из графика. Возможны изменения в расписании на ветке Хасан — Уссурийск, а затем на участке Уссурийск — Владивосток. И так же обратно", — рассказал собеседник агентства.
Как пишут СМИ, во Владивостоке в выходные пришлось проводить экстренные работы по углублению въезда в ворота вокзала, чтобы там мог проехать лимузин Ким Чен Ына, погруженный на его бронепоезд. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Лидер КНДР ночь с 23 на 24 апреля проведет в пограничном северокорейском городе Раджин, после чего выдвинется во Владивосток, где у него на 25 апреля намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом Ким Чен Ын останется в России после отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь". Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru.
И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта Политика обработки персональных данных