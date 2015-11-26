«Владхлеб» получил благословение в знаменитом Дивеево на выпечку пасхальных куличей

Сотрудницы предприятия вернулись из паломничества в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Ирина Ковалева и Елена Выгодина в Дивеево. Фото: предоставлено сотрудницами компании "Владхлеб"

Компания "Владхлеб" уже на протяжении 17 лет начинает выпечку куличей только после возвращения сотрудниц из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Паломницы отправляются в Нижегородскую область за благословением и целебной водой из источника Святого Серафима Саровского, которую обязательно используют в каждом замесе теста для пасхальной выпечки. В этом году в командировку отправились две сотрудницы предприятия. О непростом путешествии и как к такой необычной миссии отнеслись окружающие – в материале ИА PrimaMedia.

Елена Выгодина — счетчик-контролер производственного цеха, Ирина Ковалева – кондитер. В 2019-ом именно им выпала честь отправиться в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Перед поездкой они встречались с настоятелем храма при заводе, иереем Иоанном – выслушали советы и напутствия. После возвращения они рассказали ему о впечатлениях. В монастыре Елена и Ирина жили послушницами и соблюдали все каноны. Женщины признаются: из поездки вернулись совершенно другими.

Ирина Ковалева и Елена Выгодина рассказывают отцу Иоанну о поездке. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Вода из источника Святого Серафима Саровского. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Ирина Ковалева и Елена Выгодина рассказывают отцу Иоанну о поездке. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Ирина Ковалева и Елена Выгодина рассказывают отцу Иоанну о поездке. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Ирина Ковалева и Елена Выгодина рассказывают отцу Иоанну о поездке. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 5

Елена Выгодина не скрывает, что относиться к вере и православию стала по-другому, более глубоко. Паломников в Дивеево очень много, но в основном все из западной части страны и люди глубоко верующие. На дальневосточников смотрят с удивлением и не верят, что в командировку в святое место сотрудниц в качестве поощрения направил работодатель.

— Люди удивлялись и поражались, когда мы рассказывали о цели своей поездки. Мы проехали всю страну, люди не верили нам, что мы будем набирать воду, чтобы добавлять в замесы теста для куличей. Люди благодарили наше руководство, что оно так относится к Пасхе. Все нас благословляли, чтобы все у нас получилось, и завод наш благословили. Эмоции переполняют, — рассказывает Елена.

В монастыре паломницы прожили четыре дня, посещали службы и помогали матушке Магдалине, которая курировала их пребывание. Из источника Святого Серафима Саровского набрали достаточное количество воды, чтобы ее хватило на всю продукцию.

Ирина Ковалева и Елена Выгодина в Дивеево. Фото: предоставлено сотрудницами компании "Владхлеб" Ирина Ковалева и Елена Выгодина в Дивеево. Фото: предоставлено сотрудницами компании "Владхлеб" Ирина Ковалева в Дивеево. Фото: предоставлено сотрудницами компании "Владхлеб" Елена Выгодина в Дивеево. Фото: предоставлено сотрудницами компании "Владхлеб" 1 / 4

По рассказам Елены и Ирины, к этому месту приезжают очень много людей за исцелением от различных недугов. Истории о силах воды рассказывают просто невероятные. Ее свойства известны далеко за пределами России, но вот дальневосточников в поездке не встретили.

— Батюшка Серафим нас очень гостеприимно встретил и дал такую благодать, что мы под впечатлением до сих пор. В Дивеево нужно приезжать с открытой душой и сердцем – это дивное, намоленное место. Храмы необыкновенной красоты. Если будет возможность, я обязательно съезжу еще раз. Спасибо предприятию, что предоставило возможность побывать в таком святом месте, — говорит Ирина Ковалева.

По возвращении Ирина решила покрестить свою младшую дочь. Уверена, что после поездки в монастырь ее жизнь разделилась – на "до" и "после".

— Слушать тяжело, как разговаривают здесь – уши хочется заткнуть. Там все по-другому, там ощущаешь себя добрее, — признается женщина.

Отец Иоанн признает, что отношение к вере в Дивеево действительно чувствуется совершенно иначе. Иерей посоветовал Ирине и Елене как можно дольше не забывать воспоминания от поездки и ту благодать, с которой они вернулись домой.

Сотрудницы компании уже делятся с коллегами впечатлениями и эмоциями. Они надеются, что их настрой передастся и другим. Кроме того, на предприятии есть с кем обсудить поездку — в Дивеево уже побывали около 40 человек. Традиция отправлять верующих работниц паломницами в монастырь началась в еще в 2002 году.

Чтобы оказаться в святом месте, паломницы ежегодно преодолевают непростой путь через всю Россию. С Еленой и Ириной на обратном пути произошла неприятность — они опоздали на самолет, и в незнакомом городе с тяжелыми чемоданами им пришлось задержаться на сутки. Благодаря незнакомым людям, таким же паломникам, они с легкостью преодолели трудности, побывали в еще одном святом месте и в целости и сохранности доставили свой ценный груз. В этом году по уже сложившейся традиции куличи будут выпекать с добавлением целебной воды из источника.

Вода из источника Святого Серафима Саровского. Фото: предоставлено сотрудницами компании "Владхлеб" Ирина Ковалева набирает воду из источника Святого Серафима Саровского. Фото: предоставлено сотрудницами компании "Владхлеб" Ирина Ковалева и Елена Выгодина набирают святую воду для "Владхлеба". Фото: предоставлено сотрудницами компании "Владхлеб" Источник Святого Серафима Саровского. Фото: предоставлено сотрудницами компании "Владхлеб" 1 / 4

В коллекцию пасхальной продукции компании "Владхлеб" в этом году войдет более 20-ти наименований. Это куличи с различными начинками, творожная пасха, знаменитый "Дивеевский" кулич, пряники-открытки, капкейки и особый торт. Приобрести праздничную выпечку можно в фирменных магазинах "Лакомка" и "Свежий хлебушек" с 25 апреля, а также в магазинах города и края.