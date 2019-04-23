"Совсем руки развяжутся": Минтруд объявил о новых правилах увольнения

В статью о трудовых договорах планируют внести изменения

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Минтруд хочет изменить статью о трудовых договорах. В ведомстве предлагают сократить с двух до одного месяца срок уведомления работника об изменении условий трудового договора.

"Предлагается ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации", — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению авторов инициативы, существующие условия ограничивают работодателей — не позволяют им оперативно модернизировать рабочий процесс из-за изменений объемов производства, условий труда, например, в связи с повышением автоматизации процессов.

Если работник не согласен с новыми условиями труда, схема будет прежней — работодатель будет обязан предложить ему другую работу (как соответствующую его квалификации, так и нижестоящую). В случае отказа продолжать работу в новых условиях, работнику полагается дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка.

Документ Минтруда также предлагает обязать декретниц, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, не менее чем за пять рабочих дней письменно сообщать работодателю о досрочном выходе из отпуска. Если работника в декрете замещает другой сотрудник его уведомят о расторжении договора не менее чем за три рабочих дня.

Анна Кольцова