Маткапитал разрешат "обналичить" еще одним способом

За счет средств материнского капитала разрешат построить садовый домик

Тематическое изображение. Фото: Марина Померанцева

Маткапитал разрешат тратить еще одним способом. Минтруд подготовил законопроект, который разрешит тратить маткапитал на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. Инициативу уже поддержал глава правительства Дмитрий Медведев.

Как рассказал глава Минтруда Максим Топилин, ранее средства материнского капитала можно было расходовать на строительство или реконструкцию собственного дома, при условии, что участок земли под домом имеет статус "для индивидуального жилищного строительства".

В садовом доме можно будет зарегистрироваться, использовав его в качестве "постоянного места жительства". Однако в Минтруде уточнили: все это относится только к тем домам на садовых участках, которые возведены по всем правилам — как жилой дом. Владелец дома должен зарегистрировать свое право собственности и получить почтовый адрес, а строение должно соответствовать нормативам — не выше трех этажей и 20 метров, не быть разделенным на квартиры, а от участка соседей должен быть соблюден отступ — не менее трех метров.

Дом должен быть пригоден для круглогодичного проживания. Обязательны инженерные системы, включая электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляцию, газоснабжение и т.п. Какие-то из них могут отсутствовать, например, водоснабжение и канализация, но только в том случае, если дом не выше двух этажей.

Если дом построен с нарушением норм, на него не только нельзя будет потратить маткапитал — строение вообще могут признать самостроем и обязать снести.

Напомним, в итоге дачной реформы в России больше нет дач, все бывшие дачные участки разделены на садовые и огородные. На первых можно построить дом и жить в нем, а на вторых — только вести подсобное хозяйство.

Анна Кольцова