Новые подробности визита Ким Чен Ына во Владивосток

Пребывание лидера КНДР в Приморье продлится до субботы
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 18:15
Владивосток готовится в встрече лидеров двух стран. Фото: ИА PrimaMedia
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Стали известны новые обстоятельства пребывания во Владивостоке председателя КНДР Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи пробудет в России до субботы, 27 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные, полученные от представителя принимающей стороны.

К списку уже озвученных ранее пунктов программы визита Ким Чен Ына добавилось еще несколько позиций. Так, прибытие северокорейского лидера на ж/д станцию "Хасан" ожидается к 11.00 среды, 23 апреля. Предположительно к 16.00 он должен оказаться во Владивостоке.

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По информации собеседника агентства, в день приезда у председателя республики примечательных мероприятий не запланировано. В один из дней своего визита Ким Чен Ын может встретиться с руководством региональных силовых ведомств, а также примет участие в церемонии возложения венков на один из городских мемориалов с участием командования Тихоокеанского флота.

Основная развлекательная часть визита северокорейского лидера намечена на пятницу, 26 апреля. В нее входит насыщенная концертная программа, которая пройдет в ДВФУ. Другая часть культурных мероприятий для почетного гостя состоится на Приморской сцене Мариинского театра.

В концертную программу будут включены 22 номера, а вести ее будет российская телеведущая Светлана Зейналова. Также известны предполагаемые артисты и номера. Высокопоставленные гости из Северной Кореи увидят знаменитый "Танец маленьких лебедей" из балета "Лебединое озеро", услышат известные российские народные песни, которые будут исполняться как на русском языке, так и на корейском.

Также в программе будет исполнен национальный танец с северокорейскими веерами, а также русская народная песня "Вниз по Волге". Дуэт Ксении Дежневой и Евгения Кунгурова исполнит композицию "Очи чёрные".

По сведениям собеседника агентства, покинет Приморский край Ким Чен Ын лишь в субботу, 27 апреля.

О дате ключевого события встречи лидеров двух стран ранее писали международные и федеральные СМИ. Так, по данным "Коммерсанта", они должны состояться 25 апреля.

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