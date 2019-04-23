Штопор, кипятильник и фен - это далеко не полный перечень вещей в багаже постояльцев отелей

Гостиница. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Стало известно, что россияне берут с собой на отдых. Штопор, кипятильник и фен — это далеко не полный перечень вещей в багаже постояльцев отелей.

Исследование на эту тему провел онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok.ru (16+). Аналитики изучили, что туристы берут с собой, останавливаясь в гостиницах.

Выяснилось, что 16% россиян приезжают в гостиницу со своими продуктами. Причем мужчины уделяют больше внимания этому вопросу, чем женщины.

Подавляющее большинство, 67% респондентов приезжают в отель со своими лекарствами. 21% туристов возят с собой тапочки.

Также среди популярных предметов в багаже названы полотенце (16% респондентов), фен (15%), чай или кофе (14%), халат (8%), штопор (7%), кипятильник (6%). 2% отдыхающих до такой степени не доверяют гостиничному сервису, что возят с собой постельное белье.

Никифор Зуев