ЕР подвела итоги всероссийского конкурса проектов "первичек"

Лучшим проектом в Приморье признан проект Рощинского отделения по безопасному и эффективному обучению детей правилам ПДД

Подведены итоги всероссийского конкурса проектов первичных организаций "Единой России". Фото: пресс-служба партии ЕР

Проект первичной организации партии "Единая Россия" Рощино-1, посвященный безопасному поведению на дорогах, вошел в число победителей по итогам всероссийского конкурса общественно значимых проектов партийных "первичек" и получит грант на осуществление заявленной идеи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Создание тренировочно-игровой транспортной площадки – увлекательный способ для изучения несовершеннолетними правил дорожного движения, наиболее безопасный и эффективный вариант обучать детей правилам ПДД. В рощинской партийной организации разработали соответствующий дизайн-проект.

Согласно ему, игровая площадка будет размещена возле школы в селе Рощино и представлять собой имитацию проезжей части со знаками, светофорами, дорожной разметкой – со всеми атрибутами, которые помогут детям приобрести практические навыки соблюдения правил безопасности.

"Мы рады за Рощино, очень интересный проект! Рядом расположены школа и детский сад. Интеграция полная! Это самое населенное село Красноармейского района, проект охватывает большое количество детей. Организация оптимальных условий профилактической работы будет служить основой для формирования у дошкольников и школьников безопасного поведения на улицах и дорогах, способствовать снижению количества несчастных случаев в дорожно-транспортной среде", — рассказала исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Красноармейского района Альбина Тихонова.

Как отметила секретарь Приморского регионального отделения "Единой России" Людмила Талабаева, приморские первичные организации подали на всероссийский конкурс партии 153 проекта, это количество выше, чем в среднем по стране.

"Старт конкурсу был дан на съезде партии в декабре 2018 года. Интерес к нему оказался даже выше, чем мы ожидали. На конкурс первичных организаций заявились 153 отделения, которые представили на суд жюри полезные для людей проекты. Были очень интересные – по благоустройству общественных территорий, обеспечению детской безопасности, сооружению спортивно-игровых объектов… И каждый из них достоин того, чтобы совместными усилиями, с привлечением неравнодушных граждан, социально ответственного бизнеса воплотить эти общественно значимые инициативы в жизнь", — сказала партсекретарь.