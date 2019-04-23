"Марья Петровна, забивайте!" Учителя будут заниматься в спортзале вместе со школьниками

Педагоги смогут улучшить свою спортивную подготовку на рабочем месте
Общество 18:15
Спортзал. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Российские учителя смогут заниматься физкультурой вместе со школьниками. Педагоги получат возможность улучшить свою спортивную подготовку прямо на рабочем месте.

Это будет касаться не только учителей физкультуры, но и других школьных педагогов-предметников. Такую инициативу выдвинули в министерстве просвещения. Документ уже обнародован чиновниками для общественного обсуждения.

Согласно проекту функционирования школьных спортивных клубов, в них смогут заниматься не только ученики школ, но и учителя, "в целях охраны и укрепления здоровья". Правда, для этого должны быть обеспечены необходимые материально-технические условия и выделены средства. Потребуется еще согласие директора школы.

Также в данном документе говорится о том, что школьные спортивные клубы позволят сформировать у детей "устойчивый интерес к укреплению здоровья". Кроме того, они подготовят школьников к участию в спортивных соревнованиях.

В школьных спортивных клубах будут образовываться команды по различным видам спорта. Клубы будут принимать участие в соревнованиях разного уровня, в том числе всероссийских.

Никифор Зуев

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