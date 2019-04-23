Новый график выплаты пенсий установили в Пенсионном фонде

Из-за длительных праздников в мае выплаты пройдут в другие числа
Экономика 18:50
Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

Пенсионный фонд установил в мае особый график выплаты пенсий. Из-за длительных выходных выплаты будут осуществляться в другие числа. В первую очередь новый график касается тех, кто получает пенсию в почтовых отделениях.

В большинстве городов России деньги выплатят пенсионерам в следующие числа: 6 мая (для получающих выплаты 5 и 6 числа); 7 мая (без изменений); 8 мая (за 8 и 9 числа); 10 мая (за 10 и 11 числа).

В сельской местности график выдачи пенсий иной: 4 мая (для получающих выплаты 3, 4 и 5 числа); 6 мая (за 6, 7 и 9 числа); 8 мая (за 8, 10 и 11 числа); 10 мая (за 10 и 11 числа), пишет АиФ.

Отмечается, что даты выплат могут отличаться в разных регионах. К примеру, на Кубани и в Ставрополье 7 мая объявлен выходным днем из Радоницы. Точную информацию по выплатам во время майских праздников в 2019 году можно уточнить в региональных отделениях Пенсионного фонда. Большинство пенсионеров смогут получить выплаты досрочно.

Почтовые отделения в предпраздничные дни будут работать по сокращенному графику — на 1 час.

Ольга Толмачева

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