Александр Щербаков: Губернатор Приморья не стал замалчивать проблем

Депутат Заксобрания Приморского края прокомментировал впечатления от доклада главы региона
Политика 19:28
Депутат ЗС ПК от 4-го одномандатного округа Александр Щербаков. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил перед депутатами Законодательного собрания Приморского края с отчетом о деятельности администрации региона в 2018 года. Как отметил ИА PrimaMedia депутат ЗС ПК от четвертого одномандатного округа Александр Щербаков, глава Приморья сосредоточился на проблемных моментах, которые предстоит решать совместно исполнительной и законодательной власти.

"Губернатор немного говорил о достижениях администрации, хотя мои коллеги были единогласны – за три месяца прошлого года, когда Приморье возглавил Олег Кожемяко, край продвинулся по многим вопросам. А в социальной сфере — так, как никогда ранее, — говорит Александр Щербаков. — Количество мер социальной поддержки увеличено с 57 до 73, существенно выросло число получателей. Появился ряд мер поддержки, направленных на привлечение специалистов в учреждения здравоохранения и образования. Они краю остро необходимы".

"Олег Кожемяко озвучил, чего быть не должно, — считает Александр Щербаков. – Неприемлемо, когда в бюджете остается в конце года неиспользованными 15,7 млрд рублей. Эти средства не пошли на дороги и школы, детские сады, дома культуры, которые давно не ремонтировались. Один из приоритетов, который озвучил губернатор – диспансеризация, реальная, а не формальная проверка здоровья населения. Поскольку по показателям здоровья Приморье на хороших позициях, а смертность высока. Так бывает, когда население недообследовано".

Как отметил депутат, "впервые в 2019 году на дорожную инфраструктуру будет потрачено 18,7 млрд рублей. Будут ремонтироваться мосты, приводиться в порядок остановочные пункты, освещение на дорогах".

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