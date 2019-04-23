Антиквариат на колесах: три из пяти машин в российском автопарке старше десяти лет

У некоторых отечественных марок этот показатель доходит до 90%

Старый автомобиль. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Более половины российского автопарка находится в весьма почтенном возрасте. Это выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат", осуществившие соответствующее исследование.

Они установили, что в начале 2019 года в России насчитывалось свыше 25 млн автомашин старше 10 лет. Это составляет 58% всего легкового автопарка в России.

При этом выпущены ранее 2009 года 47% иномарок, зарегистрированных в России. Отечественные автомобили гораздо старше. Например, три четверти машин Lada в России старше 10 лет. У автомобилей марок "УАЗ", "ГАЗ", "Москвич" этот показатель приближается к 90%.

Ранее сообщалось о том, что старые автомобили, которые не соответствуют экологическим требованиям, не будут пускать в "экологические зоны" крупных российских городов.

Никифор Зуев