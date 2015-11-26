Семь новых автобусов дополнительно запустят на остров Русский во Владивостоке

Общественный транспорт будет работать на маршрутах № 29 и 29к
Общество 19:56
Автобус. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Семь автобусов из 100 закупаемых для Владивостока встанут на маршруты острова Русский. Автобусы будут работать на маршрутах № 29 и 29К. Сейчас идет подготовка технического задания для аукциона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление транспорта администрации Владивостока.

Планируется, что все транспортные средства будут повышенной надежности, вместимостью до 50 человек, адаптированы для работы на дорогах с любым покрытием, в том числе грунтовых.

Сегодня на внутренние маршруты острова Русский ежедневно выходит три больших автобуса и два маленьких. Большие работают на 29-м маршруте, короткие "Фольксвагены" — на маршруте № 29К. В случае если из строя выходит большой автобус, вместо него на линию выходят два маленьких. И, к сожалению, сход автобуса с маршрута из-за поломки – не редкость. Чаще всего из-за вибрационных нагрузок из строя выходят подвеска, рулевое управление, ремни приводов, двери и различные крепления. Только в марте в компании "ВПОПАТ-1", которая обслуживает эти маршруты, было зафиксировано 43 таких схода с линии.

Напомним, о приобретении 100 автобусов для Владивостока в этом году заявили краевые власти. В феврале стало известно, что на эти цели будет выделено более 1 млрд рублей. Это будут как обычные автобусы, работающие на топливе, так и несколько электроавтобусов, для которых в городе построят электрозаправочные станции.

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