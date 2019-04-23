Климатическая катастрофа наступит раньше, чем ожидалось

Ученые бьют тревогу: значительно ускорилось таяние ледников Гренландии

Лед тает все быстрее. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Климатическая катастрофа может прийти раньше, чем прогнозировали даже пессимистично настроенные ученые. Эксперты бьют тревогу: значительно ускорилось таяние ледников Гренландии.

Интернациональный коллектив исследователей провел мониторинг скорости таяния льда в Гренландии. Ученые оценили уменьшение ледников с 1972 года. За несколько десятилетий процессы разрушения вечных льдов самого большого в мире острова значительно ускорились и приняли лавинообразный характер в результате глобальных изменений климата.

Ученые исследовали фотографии, полученные спутниками дистанционного наблюдения Landsat. Выяснилось, что в 1970-е годы в Гренландии накапливалось 47 гигатонн льда в год. Однако в 80-е годы процесс пошел вспять, и после 2000 года скорость таяния ледников резко увеличилась. Она достигла 187 гигатонн в год.

Сейчас лед в Гренландии тает в шесть раз быстрее, чем 50 лет назад. Вклад ледников Гренландии в повышение уровня Мирового океана уже составил около 1,4 см. Напомним, что повышение уровня Мирового океана буквально на 1-1,5 м может привести к катастрофическим последствиям: затоплению прибрежной полосы с крупными городами, в которых поживают сотни миллионов человек.

Герман Штакеншнейдер