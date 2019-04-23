В России повысят требования к качеству продуктов

Стратегия повышения качества пищевой продукции рассчитана до 2030 года
Экономика 22:15
Супермаркет. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В России повысят требования к качеству продуктов. Стратегия повышения качества пищевой продукции рассчитана до 2030 года.

В ее рамках Роспотребнадзор составил новые критерии определения качества продуктов. В ведомстве подготовили соответствующий законопроект. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Законопроект вводит в обиход понятие "качество пищевой продукции". Кроме того, он закрепляет принципы здорового питания.

Чтобы продукт признали качественным, он должен соответствовать критериям безопасности, полноценности рациона и хорошими потребительскими свойствами.

Законопроект станет частью национальной Стратегии повышения качества пищевой продукции в России. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать качество продуктов питания и воды.

Роспотребнадзор сейчас составляет интерактивную карту качества питьевой воды и воздуха. Ожидается, что работа над ней завершится к 2021 году.

Никифор Зуев

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