В России повысят требования к качеству продуктов. Стратегия повышения качества пищевой продукции рассчитана до 2030 года.
В ее рамках Роспотребнадзор составил новые критерии определения качества продуктов. В ведомстве подготовили соответствующий законопроект. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Законопроект вводит в обиход понятие "качество пищевой продукции". Кроме того, он закрепляет принципы здорового питания.
Чтобы продукт признали качественным, он должен соответствовать критериям безопасности, полноценности рациона и хорошими потребительскими свойствами.
Законопроект станет частью национальной Стратегии повышения качества пищевой продукции в России. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать качество продуктов питания и воды.
Роспотребнадзор сейчас составляет интерактивную карту качества питьевой воды и воздуха. Ожидается, что работа над ней завершится к 2021 году.
Никифор Зуев