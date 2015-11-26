Испытания Овнов, знания Дев и откровенный разговор Козерогов: гороскоп на 25 апреля

Астрологический прогноз на четверг от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, контакты этого периода станут для вас испытанием на прочность. Могут возникнуть вопросы, решать которые придется на протяжении, как минимум, месяца. Рекомендуем заняться физическими упражнениями или придумать другой способ улучшить свое самочувствие.

ТЕЛЬЦАМ, вероятно, предстоит отстаивать свою позицию в общении с окружающими. Ценным может оказаться разговор со специалистами в области ваших профессиональных интересов. Не исключено, что события на работе затронут семью.

Внезапные порывы свойственны сегодня БЛИЗНЕЦАМ. Задумайтесь о том, чего вы действительно ходите добиться, действуйте согласно намеченному плану и не тратьте время на пустяки. Хороший день для актеров, журналистов, научных работников.

РАКИ, обратите внимание на предложение о сотрудничестве: это может стать залогом вашего процветания. Особенно удачно складываются дела при поддержке влиятельных лиц. Рекомендованы массаж, косметические маски, лечение травами.

Новые перспективы открываются перед ЛЬВАМИ. Отличный период для воссоединения, примирения, укрепления связей. В профессиональном плане время благоприятно для увеличения или изменения фронта работ.

ДЕВАМ стоит поискать возможность передать накопленные знания другим. Вы почувствуете ни с чем не сравнимое удовольствие, поделившись своим опытом с теми, кто в этом нуждается. Это день, когда включаются внутренние механизмы преображения, можно запустить процесс омоложения, регенерации тканей.

У ВЕСОВ день связан с получением необычной информации и замещением старых идей новыми, более прогрессивными. Некоторые дела будет вести сложно из-за недоверчивости, скептицизма людей.

СКОРПИОНЫ приложат немало сил, чтобы удовлетворить свою потребность в финансовой независимости. Возможны опрометчивые поступки, как с вашей стороны, так и со стороны окружающих. Многие могут удачно поменять свой образ, стиль в одежде.

У многих СТРЕЛЬЦОВ возникнут идеи по поводу изменений в личной жизни. Некоторые ощутят, что им не хватает опыта в интересующей их сфере. Хорошее время для духовных практик, полезны все очистительные процедуры, растирания, посещение сауны.

КОЗЕРОГИ, старайтесь больше времени уделять любимым занятиям: это расширит круг полезных знакомств. А откровенный разговор с членами семьи поможет установить ваши общие цели как цели единой группы.

Звезды обращают внимание ВОДОЛЕЕВ на то, что сейчас можно улучшить свой социальный статус. Возможно, стоит подкорректировать свою обычную тактику ведения дел, включить в свои планы новых знакомых. Вечером могут произойти события, весь смысл которых откроется позже.

У РЫБ разрастаются творческие и деловые контакты, дадут о себе знать и старые друзья. Вечер хорошо пройдет в домашней обстановке, за любимыми делами. Хорошо идет работа со словом, целительными настроями, заговорами.