Р. Гольдштейн: Ужесточение наказание за побег с места тяжелого ДТП – справедливая мера

Совет Федерации ужесточил наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие или погибшие
Политика 10:35
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Совет Федерации РФ одобрил поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс административных правонарушений, ужесточающие наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие или погибшие. Изменения касаются статей 264 и 264.1 УК РФ и 12.27 КоАП РФ, сообщает ИА PrimaMedia.

В обновленной редакции сбежавшему виновнику ДТП с пострадавшим, здоровью которого причинен тяжкий вред, будет грозить до 4 лет лишения свободы. За ДТП с одним погибшим срок достигает 7 лет, с двумя и более погибшими – девяти лет лишения свободы.


— Сбежавших с места ДТП, в котором серьезно пострадали или погибли люди, сегодня справедливо приравняли к "пьяным" виновникам таких же страшных аварий. Ранее в неравных условиях оказывались те, кто покинул место аварии, и те, кто в состоянии алкогольного опьянения оставались помогать людям или ожидать помощь. Вторые несли более тяжкую уголовную ответственность, хотя поступили отчасти сознательнее. Первые же, не исключено, что могли тоже быть в состоянии алкогольного опьянения, но установить по прошествии времени это уже невозможно, а наказание несли менее строгое. Помимо установления справедливости в условиях правоприменения к таким людям, есть надежда, что больше виновников ДТП останутся на месте аварии и окажут первую помощь или вызовут скорую, что может спасти немало жизней, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Отметим так же, что законодатели обсуждают ужесточение наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Об этом недавно сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс в части о нарушении правил дорожного движения, будет разработан в ближайшее время. Как сообщили в Госдуме, ужесточение наказания будет следующим:

— от 3 до 7 лет лишения свободы в случае тяжкого причинения вреда здоровью (в данный момент установлен срок до 4 лет);

— от 5 до 12 лет в случае гибели человека (в данный момент – от 2 до 7 лет);

— от 8 до 15 лет в случае гибели нескольких человек (в данный момент – от 4 до 9 лет).

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