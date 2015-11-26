Праздник у Тельцов, популярность Раков и контактные Скорпионы: гороскоп на 26 апреля

Астрологический прогноз на пятницу от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay

ОВНЫ, не отказывайтесь от предложений: все ваши хлопоты окупятся. Однако учтите, что люди сегодня возбудимы сверх всякой меры и легко идут на конфликты. Отнеситесь внимательно к здоровью и психическому состоянию своих близких.

ТЕЛЬЦАМ день прекрасно подходит для поездок и проведения праздников. Хорошо исправлять ошибки прошлого, показано работать с энергией рода, вспоминать традиции. Больше ходите пешком.

БЛИЗНЕЦАМ стоит пересмотреть свой способ взаимодействия с коллегами. Разнообразие интересов, присущее вам, может отрицательно сказаться на работе. Рекомендуется анализ, критичная оценка своих поступков и устремлений.

Растущая популярность принесет удовлетворение РАКАМ. Для того, чтобы закрепить успех, нужно разрешить некоторые внутренние противоречия. Благородные порывы, реализованные сегодня, продвинут вас на пути к цели.

ЛЬВЫ будут умело привлекать дружеские связи для решения своих проблем. Многие из вас смогут разрешить свои проблемы и уладить недоразумения в личной жизни. В этот день раскрывается отношение людей к собственности, деньгам и удовольствиям.

Желания ДЕВ будут встречаться с сопротивлением окружающего мира. Вы совершите многое из задуманного, если точно знаете, чего хотите. Самое время принять участие в каком-нибудь проекте, где вы бы взяли на себя роль лидера.

ВЕСАМ день обещает внести изменения в профессиональную жизнь. Могут появиться новые обязанности как на работе, так и в кругу друзей. Планы на будущее лучше согласовать с членами семьи.

У СКОРПИОНОВ не самый подходящий период для налаживания контактов. Проведите день по возможности спокойно, ни во что не впутываясь. Хорошо практиковать прощение, покаяние, заботиться о духовной защите детей.

СТРЕЛЬЦЫ, попробуйте распространить свое влияние за пределы обычной территории. Но не делайте ничего, что могло бы разрушить то, что есть: сегодня особенно важно быть в гармонии с самим собой и окружающими.

У КОЗЕРОГОВ, вероятно, произойдет событие, которое серьезно повлияет на их дальнейшие планы. Не стоит ограничиваться работой, — найдите время для спорта, похода в кино, встреч с друзьями. К тому же, общение этого дня может открыть глаза на новый источник доходов.

ВОДОЛЕИ сейчас склонны к самостоятельному познанию мира, минуя опыт других людей. Не бойтесь возможных ошибок: в будущем вы извлечете пользу из всего, что сейчас происходит. И не спешите обижаться: помните, что вы можете не знать истинных мотивов, руководящих людьми.



РЫБ события этого периода могут привести к переоценке ценностей и своих возможностей. Ваш потенциал возрастает, а вот используете вы этот факт себе во благо или во вред – зависит только от вас. Благоприятный период для творчества, участия в коллективных мероприятиях, саморекламы.