Роспотребнадзор дал советы страдающим аллергией на пыльцу

Весна - время сезонного обострения этого заболевания, предупреждают специалисты
Общество 23 апреля, 23:00
Цветы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Роспотребнадзор дал советы страдающим аллергией на пыльцу. Весна — время сезонного обострения этого заболевания, предупреждают специалисты.

Эксперты дали рекомендации по профилактике поллиноза: заболевания, вызываемого аллергической реакцией на пыльцу растений. Как пояснили специалисты, время, когда в воздухе начинает кружиться пыльца растений-аллергенов, — это серьезное испытание для больных поллинозом.

Основными симптомами сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, чиханье, покраснение, отечность и зуд век. В ведомстве порекомендовали обратиться к врачу-аллергологу при подозрении на аллергию на пыльцу.

Страдающим этим заболеванием нужно регулярно наблюдаться у врача, в том числе и в другие сезоны. При этом наиболее эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии является смена места проживания на период цветения опасных растений.

Тем, у кого нет такой возможности, эксперты порекомендовали свести к минимуму контакты с пыльцой. Нужно ограничить время пребывания на открытом воздухе, выезды на природу и держать окна закрытыми.

Также целесообразно установить в квартире системы очистки и фильтрации воздуха, ежедневно делать влажную уборку. По возвращении с улицы нужно принимать душ и переодеваться в другую одежду.

Кроме того, следует избегать употребления в пищу свежих фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, меда. Нельзя заниматься фитотерапией и использовать косметику, содержащую натуральные растительные компоненты.

Герман Штакеншнейдер

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