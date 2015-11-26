Противоречия Львов, встречи Весов и родственные узы Водолеев: гороскоп на 27 апреля

Астрологический прогноз на субботу от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, излишняя осторожность может помешать достижению успеха в выбранном деле. Ваш ангел-хранитель поможет вам в осуществлении светлых планов. И не стесняйтесь просить помощи у друзей: они будут рады принять участие в вашей жизни!

Увлеченность, с которой ТЕЛЬЦЫ подходят сейчас к выполнению задуманного, в конечном счете себя оправдает. Полезны все очистительные процедуры, связанные с применением жидкостей. Поводом к размышлению могут послужить события, происходящие с детьми.

У БЛИЗНЕЦОВ самое время для выезда на природу. Это день отдыха, укрепления семьи, традиций. Некоторых посетит желание устроить соревнование, организовать игру, потягаться с кем-то силой или другими достоинствами.

РАКИ в личной жизни будут стремиться к свободе в передвижениях и денежных тратах. С рискованными предприятиями лучше пока повременить. События выходных дней способны существенно изменить ваш взгляд на самые привычные вещи.

У ЛЬВОВ жажда активного проявления в обществе войдет в противоречие со стремлением к покою, простому и приятному времяпровождению. В этот день полезно пообщаться с природой, смастерить что-нибудь своими руками.

ДЕВЫ, поток новой информации может отвлечь вас от решения личных задач. Возможно, вам сегодня предстоит преодолеть серьезное препятствие, провести важное исследование. Постарайтесь лучше понять тех, с кем вас свела судьба.

ВЕСАМ день несет восстановление равновесия, приятные встречи. Это время обмена опытом, наставничества и набора энергии. Хорошо восстанавливать родовые корни по материнской линии: вы могли бы взять силы у своих предков.

СКОРПИОНЫ в решении вопросов этого дня склонны проявлять чрезмерную настойчивость, не учитывая желания окружающих. Как следствие, намечаются споры – постарайтесь найти вариант, который бы устроил всех. Найдите применение своим артистическим способностям.

Некоторые СТРЕЛЬЦЫ признают необходимость пересмотреть заключенные раньше соглашения. Удачное время для избавления от иллюзий и ненужных связей. Полезны сауна, массаж с аромамаслами, косметические процедуры.

КОЗЕРОГАМ звезды советуют быть умереннее в расходах: в скором времени деньги пригодятся на действительно важные покупки. Лучше не браться за глобальные проекты, а уделить время близким людям, совместным развлечениям, наведению уюта в доме.

ВОДОЛЕЯМ благоприятно собираться всей семьей, укреплять родственные узы. Позаботьтесь сегодня о старшем поколении родственников, уделите внимание проблемам детей. Хорошо вспоминать события прошлого, строить планы на лето.

РЫБЫ проведут незабываемый день, если выберутся за город. Порадуйте себя и близких необычными блюдами. Подходящее время для работы в группе: решения, выработанные совместно, будут самыми удачными.