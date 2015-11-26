Планы Близнецов, предостережение Стрельцов и изменения у Рыб: гороскоп на 28 апреля

Астрологический прогноз на воскресенье от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

В помощи ОВНОВ будут нуждаться их друзья и знакомые. Дела детей также могут потребовать больше внимания. Не упустите шанса принять участие в интересном мероприятии, покажите себя с выгодной стороны.

ТЕЛЬЦАМ не стоит заниматься тяжелой физической работой. На следующей неделе возможно завязывание новых приятных знакомств: подготовьтесь к этому внешне и соберитесь внутренне. И не бойтесь сделать первый шаг навстречу!

БЛИЗНЕЦАМ день подходит для совместного планирования, было бы неплохо поточнее определиться и с личными целями. Постарайтесь сегодня побывать на природе, подышать чистым воздухом. Расслабление, духовные практики окажут на вас волшебное действие.

РАКИ творчески подойдут к решению самых обычных дел. Животные и растения будут особо чутко реагировать на ваше настроение, вашу энергетику. В личной жизни постепенно восстанавливается гармония, настрой на общую реальность.

ЛЬВЫ предпримут еще одну попытку добиться желаемого – на этот раз новыми методами. Будьте внимательны при выполнении любого дела и не бросайте начатое. Может встать вопрос о выполнении данного ранее обещания.

ДЕВЫ, не пытайтесь справиться со всеми вопросами в одиночку. В данном случае было бы полезным прислушаться к мнению родных и близких. Благодаря старым увлечениям может улучшиться как настроение, так и материальное положение.

ВЕСЫ легко наладят контакт с нужными лицами. А ваша любовь к экспериментам разнообразит семейную жизнь. Не стоит отправляться в дальние поездки. А если все-таки соберетесь в дорогу – окружите себя максимальным комфортом.

СКОРПИОНАМ не стоит пренебрегать участием в коллективных мероприятиях. Для набора энергии можете использовать минералы, работу с цветом и звуками. Хорошо бы найти время для прогулки в лесу или на берегу моря.

Цели некоторых СТРЕЛЬЦОВ изменятся из-за получения новой информации. Ищите в себе резервы, дабы преодолеть трудности этого периода. Не бойтесь ошибаться, но помните, что несоответствие ваших слов и действий может подпортить вашу репутацию.

Большинство КОЗЕРОГОВ сегодня основывает свои решения не на рассудке, а на эмоциях. Хорошо общаться с животными, работать на земле. Приветствуются смелые эксперименты в кулинарной области.

ВОДОЛЕЯМ полезно провести этот день в семейном кругу. Некоторым стоит временно перейти на режим экономии, у других — удачное время для привнесения новых элементов в убранство дома. По возможности, не отказывайте сегодня в выполнении просьб.

У РЫБ хорошее время для духовных поисков, энергетических практик. Также рекомендуется прогулка, выезд на открытые пространства, умеренная физическая активность. Намечаются изменения в отношениях с родственниками.