Щедрость Львов, гостеприимные Весы и сердечные дела Козерогов: гороскоп на 29 апреля

Астрологический прогноз на понедельник от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНОВ ждет успех в делах, связанных с рекламой и написанием писем, хорошо сделать важные звонки. Запомните все мысли и идеи, которые посетят вас сегодня. Этот светлый, чистый день наполняет особой силой все позитивные желания.

ТЕЛЬЦАМ стоит освободить время для занятий любимым делом, отказавшись от всего, что отвлекает. Хорошо завершать старые проекты. Противопоказано ссориться, сердиться, — негативные эмоции могут сказаться на здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ, вы будете ощущать поддержку и защиту, и многие дела будут удаваться с первой попытки. Поездки и командировки также обещают быть удачными. Для многих Близнецов это – день свободы, раскрепощения, получения удовольствия от самых обычных вещей.

РАКИ ощутят в себе желание и силы изменить окружающую обстановку в лучшую сторону. День благоприятен для встреч самого разного характера. Возможно, общение с интересующими вас людьми станет более тесным, дружеским.

Щедрость и великодушие присущи сегодня ЛЬВАМ. Благоприятное время для ремонта и строительства, работы на дачном участке, посещения любимых мест за городом. Побалуйте себя и друзей каким-нибудь новым блюдом.

ДЕВАМ в решении личных вопросов можно посоветовать действовать активнее. Будьте готовы к тому, что внешний мир будет отражать события, происходящие внутри. Можно удачно перестроить свои отношения с домашними.

ВЕСАМ хорошо принимать гостей, самим навещать знакомых и родственников. Удачным окажется приобретение нового оборудования и бытовой техники. Звезды предлагают серьезнее отнестись к вопросам повышения образования.

СКОРПИОНЫ, уточните для себя цели и задачи на ближайший месяц. Сейчас очень важно определиться с жизненным курсом и не позволять энергии рассеиваться впустую. Некоторые проявят похвальный интерес к занятиям йогой, фитнесом или танцами.

СТРЕЛЬЦАМ стоит попытаться найти больше точек соприкосновения с окружающими. Вы совершенно напрасно поставили крест на некоторых людях и проектах. Подходящий период для выступлений перед небольшой аудиторией.

КОЗЕРОГАМ хорошо проявлять щедрость, дарить подарки, выполнять и предвосхищать просьбы. Не исключено, что на первый план выступят дела сердечные — отношения с любимым человеком выйдут на новый этап развития.

ВОДОЛЕЯМ для закрепления успеха важно вовремя объединиться с друзьями. Люди высоко ценят ваше общество и охотно поддерживают ваши идеи. Однако ваша язвительность может причинить боль: не демонстрируйте всю остроту своего ума на окружающих.

РЫБЫ с фантазией подойдут к исполнению привычных дел. Самое время вспомнить о личных потребностях, совершить покупки для дома. Защитные силы организма на высоком уровне: хорошее время для спортивных тренировок, особенно занятий на свежем воздухе.