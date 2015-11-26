ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов в Приморском крае

ФСБ РФ сообщила о ликвидации в Приморье ячейки террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"* (запрещена в РФ), члены которой планировали выехать в Сирию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство "Интерфакс".
"Пресечена деятельность ячейки террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"*, действовавшей на территории Приморского края. В состав группы входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, осуществлявшие финансирование международных террористических структур", — сообщили в Центре Общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
По данным спецслужбы, задержанные планировали совершить серию нападений на коммерсантов и "выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях".
Отмечается, что у задержанных изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами, религиозно-экстремистская литература, а также пропагандистские материалы "Исламского государства"*.(запрещена в РФ).