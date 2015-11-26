ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов в Приморском крае

Задержанные планировали совершить серию разбойных нападений на коммерсантов и выехать в Сирию
Общество 01:02
В Приморье задержаны террористы группировки, подозреваемой в терактах на Шри-Ланке. Фото: ИА PrimaMedia

ФСБ РФ сообщила о ликвидации в Приморье ячейки террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"* (запрещена в РФ), члены которой планировали выехать в Сирию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Пресечена деятельность ячейки террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"*, действовавшей на территории Приморского края. В состав группы входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, осуществлявшие финансирование международных террористических структур", — сообщили в Центре Общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным спецслужбы, задержанные планировали совершить серию нападений на коммерсантов и "выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях".

Отмечается, что у задержанных изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами, религиозно-экстремистская литература, а также пропагандистские материалы "Исламского государства"*.(запрещена в РФ).

По оперативным данным, задержанные поддерживали связь с зарубежными эмиссарами террористов. В отношении них проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее власти Шри-Ланки, сообщали, что именно участники "Джамаат Таухид ва Джихад"* причастны к серии терактов, пишет "Интерфакс".
Напомним, утром 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в крупных отелях международных сетей и в католических церквях, где в это время проходили пасхальные службы. Как сообщают СМИ, официально подтверждена гибель 321 человека. В числе погибших 38 иностранцев, в том числе граждане США, Австралии, Великобритании, Индии, Турции, Португалии. По данным ООН, 45 из жертв теракта — дети.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

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