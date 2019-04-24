Школьников запутают новой иерархией среди учителей

В российских школах введут дополнительные должности
Общество 02:30

В российских школах появятся две новые должности – "старший учитель" и "ведущий учитель". Проект постановления об этом опубликовало Министерство просвещения в РФ.

"Старший учитель", как описано в документе, должен будет помимо своих основных обязанностей еще и координировать работу остальных педагогов по части разработки учебной программы.

Наставником для всех станет "ведущий учитель", который помимо всего прочего обязан будет объединить и направить в продуктивное русло деятельность учителей, психологов и дефектологов.

Эти две должности планируется реализовать в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование".

Карина Красилова

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