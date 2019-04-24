На российских дорогах появятся «стукачи»

Водителей будут предупреждать о том, что рядом едет нарушитель ПДД
Общество 04:00

Конкретных водителей планируют предупреждать о движущихся рядом нарушителях ПДД. Об этом 23 апреля, во вторник сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой. Рассказав, что МВД России намерено объединить свои электронные базы с базами страховщиков и дорожников.

Горовой прокомментировал идею во время IV конференции "Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года", пишет РИА Новости.

Собственник дороги или администратор навигатора сможет предупреждать конкретного водителя, что рядом движется нарушитель или впереди ведутся ремонтные дорожные работы, что осложняет движение.

Таким образом, можно будет сократить число аварий.

Карина Красилова

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