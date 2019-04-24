Камеры "треноги" вытащат из кустов

В будущем водители смогут заранее знать, где спрятались мобильные дорожные камеры или как их еще называют – "треноги".
С этой инициативой выступил вице-премьер Максим Акимов, который считает, что сведения о геометках таких передвижных камер следует передавать во все возможные системы поддержки движения, включая "Яндекс.Карты" и аналогичные сервисы, пишет "Ъ".
Нововведение планируют запустить уже в этом году.
В навигаторах в данный момент автовладельцы видят только места расположения стационарных комплексов. А треноги, которые ставят бессистемно, не показываются.
Законность установки частными компаниями камер видеофиксации на дорогах следует проверить Генпрокуратуре, считает Акимов.
Известно, что в городах России с начала года насчитывается около 10,8 тысяч стационарных камер видеофиксации и 3,9 тысячи передвижных комплексов.
На основании зафиксированных камерами нарушений в течении всего прошлого года было выписано 106 миллионов постановлений о нарушениях. То есть практически 83% от общего количества всех вынесенных постановлений за прошедший год, пишет autonews.ru.
Карина Красилова