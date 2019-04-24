Камеры "треноги" вытащат из кустов

Водителям покажут на картах, где скрыты передвижные комплексы
Экономика 05:50

В будущем водители смогут заранее знать, где спрятались мобильные дорожные камеры или как их еще называют – "треноги".

С этой инициативой выступил вице-премьер Максим Акимов, который считает, что сведения о геометках таких передвижных камер следует передавать во все возможные системы поддержки движения, включая "Яндекс.Карты" и аналогичные сервисы, пишет "Ъ".

Нововведение планируют запустить уже в этом году.

В навигаторах в данный момент автовладельцы видят только места расположения стационарных комплексов. А треноги, которые ставят бессистемно, не показываются.

Законность установки частными компаниями камер видеофиксации на дорогах следует проверить Генпрокуратуре, считает Акимов.

Известно, что в городах России с начала года насчитывается около 10,8 тысяч стационарных камер видеофиксации и 3,9 тысячи передвижных комплексов.

На основании зафиксированных камерами нарушений в течении всего прошлого года было выписано 106 миллионов постановлений о нарушениях. То есть практически 83% от общего количества всех вынесенных постановлений за прошедший год, пишет autonews.ru.

Карина Красилова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Новый удар по карману автомобилистов готовят законодатели

"Потом будут шлагбаумы на тротуарах": в Госдуме высказались о платных перекрестках

Как водителям вывести инспекторов – "халтурщиков" на чистую воду

штрафы дороги водитель видеокамеры наблюдения (камеры видеонаблюдения)

Испугался тюрьмы и быстро заплатил приставам просроченный уголовный штраф биробиджанец

18 апреля, 10:30

Директора гостиницы в ЕАО оштрафовали из-за иностранного гостя

17 апреля, 17:00

За какие нарушения ППД ужесточат наказание, рассказали в ГИБДД

14 апреля, 16:00
«Владхлеб» получил благословение в знаменитом Дивеево на выпечку пасхальных куличей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia