Камеры "треноги" вытащат из кустов

Водителям покажут на картах, где скрыты передвижные комплексы

В будущем водители смогут заранее знать, где спрятались мобильные дорожные камеры или как их еще называют – "треноги".

С этой инициативой выступил вице-премьер Максим Акимов, который считает, что сведения о геометках таких передвижных камер следует передавать во все возможные системы поддержки движения, включая "Яндекс.Карты" и аналогичные сервисы, пишет "Ъ".

Нововведение планируют запустить уже в этом году.

В навигаторах в данный момент автовладельцы видят только места расположения стационарных комплексов. А треноги, которые ставят бессистемно, не показываются.

Законность установки частными компаниями камер видеофиксации на дорогах следует проверить Генпрокуратуре, считает Акимов.

Известно, что в городах России с начала года насчитывается около 10,8 тысяч стационарных камер видеофиксации и 3,9 тысячи передвижных комплексов.

На основании зафиксированных камерами нарушений в течении всего прошлого года было выписано 106 миллионов постановлений о нарушениях. То есть практически 83% от общего количества всех вынесенных постановлений за прошедший год, пишет autonews.ru.

Карина Красилова