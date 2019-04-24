На федеральных трассах разрешили поддать газу

Водителям можно будет увеличить скорость управления авто

На федеральных трассах водителям разрешат двигаться со скоростью до 110 километров в час. Увеличение предельной скорости поддержал во вторник, 23 апреля вице-премьер Максим Акимов.

— Минтрансу совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта, — прокомментировал Акимов на форуме "Безопасная дорога", пишет РИА Новости.

Это касается скоростных дорог с разделением встречных потоков, без пересечений в одном уровне, категорий 1б, 1в. В хорошую, сухую погоду они обеспечивают безопасное движение на скорости 120 километров в час, говорится в материале.

В федеральной дорожной сети таких трасс порядка 6 тысяч километров.

По существующим правилам максимальная разрешенная скорость на таких трассах — 90 километров в час.

Карина Красилова