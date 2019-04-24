В России еда дорожает быстрее, чем в Европе

Средний рост цен на продукты с начала года превысил 3%
Экономика 07:30

Цена на продукты питания в России выросла на 3,1% в течение первого квартала 2019 года, сообщил Росстат. В Европе за этот же срок цены поднялись на 1%, пишет Lenta.ru.

По данным статистического ведомства сильнее всего (на 20,8%%) подорожали овощи (в ЕС — на 3,9%). Следующая позиция — фрукты — подрожала лишь на 4,1% (0,8% в Европе). Хлебобулочные изделия и крупы в России подорожали на 2,9%, в ЕС — на 0,9%.

Сильнее всего подорожали мясо и мясопродукты, молочные изделия, сыры и яйца.

Российские цены на продукты питания в 2018 году росли в 4,2 раза быстрее европейских (5,5% против 1,3%). В 2017 году господствовал противоположный тренд — в 2017 году в Европе продукты подорожали на 2,6%, в России — лишь на 0,7%.

Егор Тараруев

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